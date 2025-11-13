Συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια Κορέα όπου φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους, δύο από τους οποίους δεν έχουν τις αισθήσεις τους, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας.