Ο τέως πρόεδρος της Φινλανδίας, Σάουλι Νιινίστο, κατά τη θητεία του οποίου η χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και να έχουν απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι κάπως παράλογο οι Ευρωπαίοι να λένε ότι δεν θα συνομιλήσουν με τον Πούτιν, έναν εγκληματία πολέμου», δήλωσε ο Νιινίστο, μιλώντας στο φινλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle, σε εκδήλωση που έγινε χθες βράδυ στο Ελσίνκι.

Αντιθέτως, ο Τραμπ μιλά με τον Πούτιν και οι Ευρωπαίοι καλούνται στη συνέχεια να ακούσουν τι συζητήθηκε, είπε.

«Έχουμε μια κάποια ανησυχία ότι μιλάνε για την Ευρώπη πάνω από το κεφάλι της Ευρώπης», είπε ο Νιινίστο. Ίσως θα ήταν συνετό να πραγματοποιήσουμε αυτές τις συνομιλίες μόνοι μας, πρότεινε.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος ήταν αρχηγός του κράτους από το 2012 έως το 2024, θεωρείτο σημαντική επαφή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πούτιν.

Παρά τις αυξανόμενες εντάσεις με τη Μόσχα, ο Νιινίστο προσπαθούσε επί μακρόν να διατηρήσει ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας με το Κρεμλίνο – είχε μιλήσει ακόμη και τηλεφωνικά με τον Πούτιν τις εβδομάδες που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Φινλανδία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και έχει τα μεγαλύτερα σύνορα με τη Ρωσία από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ.