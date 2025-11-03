Ο 32χρονος Βρετανός, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε πολλούς επιβάτες σε αμαξοστοιχία στην ανατολική Αγγλία, δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία ούτε στις υπηρεσίες ασφαλείας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ.

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου – για την οποία η αστυνομία είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική – προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μέλος του πληρώματος του τρένου, το οποίο παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε η Αλεξάντερ.

Πέντε από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ.

Η Αλεξάντερ είπε σήμερα στο ραδιοσταθμό Times Radio ότι ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα φόνου, δεν είχε επισημανθεί από τις αντιτρομοκρατικές αρχές πριν από την επίθεση.

«Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία, δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε η Αλεξάντερ, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αν ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου μέσα σε οκτώ λεπτά από την πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα μαχαίρι βρέθηκε επιτόπου και ντετέκτιβ ερευνούν τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ότι ένα μέλος του πληρώματος του τρένου επενέβη για να σταματήσει τον δράστη.

«Μπήκε κυριολεκτικά στη μέση βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του», δήλωσε η Αλεξάντερ. «Άνθρωποι είναι σήμερα ζωντανοί χάρη στις ενέργειές του».

Ο ύποπτος συνελήφθη, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αφού το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκτον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Οι αρχές είπαν ότι δεν αναζητούν κάποιον άλλο σε σχέση με το επεισόδιο.