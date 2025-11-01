Σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Χάντινγκτον, στο Κέιμπριτζσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας, όταν πολλοί επιβάτες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο.

Η αστυνομία μεταφορών ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε αναφορές για πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι σε τρένο με κατεύθυνση το Χάντινγκτον. Δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed.



Officers are in attendance alongside @CambsCops and two people have been arrested.



Further updates will be shared here. — British Transport Police (@BTP) November 1, 2025

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε στις 7.39 το απόγευμα και ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο. Το τρένο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Χάντινγκτον, όπου έγιναν οι συλλήψεις.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες για τα αίτια της επίθεσης ούτε για την κατάσταση των θυμάτων.

Terrible breaking news as emergency services are dealing with an incident in Cambridgeshire. Multiple stabbing on a train with 10 injured and two arrested so far. Source: BBC News pic.twitter.com/M4SanmoUAW — Robin Juste Emery (@robinjuste) November 1, 2025

Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Πολύ ανησυχητικό χαρακτήρισε το περιστατικό ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με ανάρτησή του στο X.