Η Βόρεια Κορέα δήλωσε την Τετάρτη (29/10) ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ θάλασσας-επιφάνειας στα δυτικά της ύδατα, σε μια ακόμη επίδειξη των αυξανόμενων στρατιωτικών δυνατοτήτων της, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει στη Νότια Κορέα για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής.

Το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισε τη δοκιμή αυτή ως επιτυχημένη και ισχυρίστηκε ότι τα όπλα θα συμβάλουν στην επέκταση της επιχειρησιακής σφαίρας του πυρηνικά εξοπλισμένου στρατού της χώρας.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δεν επιβεβαίωσε αμέσως εάν είχε εντοπίσει τις δοκιμές.

Η βορειοκορεατική αναφορά ήρθε λίγες ώρες πριν από την αναμενόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ στην πόλη Γκιόνγκτζου, όπου η Νότια Κορέα φιλοξενεί τις φετινές συναντήσεις της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.