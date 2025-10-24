Μέσα σε έναν καταιγισμό δυσάρεστων ειδήσεων, η ληστεία στο Λούβρο ήρθε να προσθέσει λίγη… κινηματογραφική δράση στη ροή της επικαιρότητας.

Μια ληστεία έργων τέχνης, μέρα μεσημέρι στο Παρίσι, με σκούτερ διαφυγής και φωσφοριζέ γιλέκα εργοταξίου; Οι λεπτομέρειες είναι τόσο απίθανες που θυμίζουν σκηνικό βγαλμένο από ταινία, μόνο που αυτή τη φορά πρόκειται για πραγματικότητα.

Και όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες των social media δεν άργησαν «να πιάσουν δουλειά». Από τη στιγμή που ξέσπασε η είδηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν memes, καυστικά σχόλια και ευρηματικά λογοπαίγνια, μετατρέποντας τη ληστεία σε ένα viral φαινόμενο.

«Πάω στο Λούβρο, θέλει κανείς τίποτα;», έγραψε μία χρήστης των social media.

Άλλος είπε: «Επτά λεπτά για να ληστέψουν το Λούβρο. Κάνω περισσότερη ώρα να ξεμπλέξω τα ακουστικά μου».

«Κρέμασε αυτό στο Λούβρο (υπάρχει χώρος τώρα)», σχολίασε ένας άλλος.

hang this in the louvre (there's room now) — derek guy (@dieworkwear) October 20, 2025

«Ήμουν στο Λούβρο πριν από 10 μήνες. Θα μπορούσαν να είχαν κλέψει εμένα», σχολίασε μια γυναίκα.

i was at the louvre 10 months ago. that could’ve been me stolen from there 🙁 — chase (@_chase_____) October 20, 2025

«Το Λούβρο παραβιάστηκε και κάποιος στα σχόλια είπε να ελέγξουμε το Βρετανικό Μουσείο», ήταν ένα άλλο πετυχημένο σχόλιο.

The Louvre had a break in and someone in the comments said check the British museum 😭 pic.twitter.com/iSO5sWGsOf — Stellah Stars F.C (@lebohstraatmate) October 19, 2025

«”Τους πήρε μόνο επτά λεπτά για να ληστέψουν το Λούβρο”, ψιθυρίζω στον εαυτό μου καθώς προετοιμάζομαι να αδειάσω το πλυντήριο πιάτων».