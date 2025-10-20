Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη Δευτέρα τις προτάσεις του μπλοκ για σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028, ανακοίνωσε το Συμβούλιο της ΕΕ.

Το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν το σχέδιο, το οποίο προβλέπει ότι οι νέες συμβάσεις για ρωσικό φυσικό αέριο θα σταματήσουν τον Ιανουάριο του 2026, οι υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες τον Ιούνιο του 2026, και οι μακροπρόθεσμες τον Ιανουάριο του 2028.

Η ΕΕ επιδιώκει τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο να στερήσει από το Κρεμλίνο τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σταύρος Παπασταύρου: Η EE πρέπει να αποτρέψει ενδεχόμενη παράκαμψη της απαγόρευσης εισαγωγής του ρωσικού φυσικού αερίου

Η πρόταση Κανονισμού REPowerEU για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ο ρόλος του εξηλεκτρισμού για μια ανταγωνιστική και καθαρή μετάβαση, καθώς και η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και η σημασία της ένταξής τους στην ενεργειακή αγορά της Ε.Ε. συζητήθηκαν.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο, συμμετείχαν ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα θέματα Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της ΕΕ και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».