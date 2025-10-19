Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ο πρώην ποδοσφαιριστής, ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας, η οποία πιστεύεται πως χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες στον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους.

Η Αστυνομία παρουσίασε τα γεγονότα της υπόθεσης ενώπιον Δικαστηρίου και τα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με τον 44χρονο Ελληνοκύπριο. Το Δικαστήριο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 8 ημερών, σύμφωνα με το sigmalive.

Στο κεφάλι οι σφαίρες

Σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση η οποία προκλήθηκε από σφαίρες πυροβόλου όπλου οφείλεται ο θάνατος του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος διενήργησε τη νεκροτομή στο θύμα της δολοφονίας που διαπράχθηκε την Παρασκευή, στη Λεμεσό. Κάλυκες και καπέλο που πιστεύεται ότι ανήκει σε ένα εκ των δραστών κατέχει η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει σε δηλώσεις του ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, η νενομισμένη νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε στο νοσοκομείο Λευκωσίας, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Χριστόδουλος Κόνσολος δήλωσε επίσης ότι οι έρευνες για τον φόνο εκ προμελέτης του Σταύρου Δημοσθένους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. «Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί αριθμός καταθέσεων οι οποίες και αξιολογούνται και έχουν συλλεχθεί τεκμήρια που σχετίζονται με την υπόθεση» είπε.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στα τεκμήρια που εντοπίστηκαν εντός του οχήματος και πλησίον της σκηνής του βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες. «Ήδη η Αστυνομία έχει εντοπίσει κάλυκες από πυροβόλο όπλο στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ πλησίον της σκηνής αυτής εντοπίστηκε και καπέλο που φαίνεται να φορούσε ένας εκ των δραστών» είπε ο κ. Κόνσολος.

Έτσι στήθηκε η ενέδρα θανάτου

Υπενθυμίζεται ότι, οι εκτελεστές, που φέρεται να ήταν δύο, επέβαιναν στο άσπρο βαν που προπορευόταν του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε το θύμα με το γιο του. Όταν το αυτοκίνητο ελάττωσε ταχύτητα λόγω του κυρτώματος που υπάρχει στην περιοχή, η πίσω πόρτα του βαν άνοιξε και ο ένας εκτελεστής φέρεται να πυροβόλησε με αυτόματο όπλο το θύμα. Την ίδια ώρα ο δεύτερος εκτελεστής βγήκε από την πόρτα του συνοδηγού και πυροβόλησε και αυτός τον Δημοσθένους. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή και αφού έκαψαν το αυτοκίνητο σε περιοχή της Γερμασόγειας, διέφυγαν με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού.

Στη σκηνή δεν εντοπίστηκαν κάλυκες, αν και εκτιμάται ότι εναντίον του θύματος ρίχθηκαν τουλάχιστον 13 σφαίρες, τρεις από τις οποίες έπληξαν τον 49χρονο, ωστόσο εντοπίστηκαν άλλα τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη από το ανακριτικό έργο. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μέλη της οικογένειας του Δημοσθένους, συνεργάτες και άτομα του περιβάλλοντος του. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική θεωρείται η κατάθεση του 18χρονου γιου του και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας, όπως επίσης και του επικεφαλής της ιδιωτικής ασφάλειας του θύματός.