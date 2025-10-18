Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό .

Το βράδυ του Σαββάτου συνελήφθη σε σπίτι στην επαρχία Λευκωσίας ο44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής – γνωστός και στις Αρχές – εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη μαφιόζικη δολοφονία του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σκούτερ μεγάλου κυβισμού το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών από τη σκηνή του εμπρησμού στην περιοχή Γερμασόγειας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού μετά από εξασφάλιση συγκεκριμένης πληροφορίας μετέβησαν στην παραλιακή παροχή γνωστού ξενοδοχείου στον Άγιο Τύχωνα, όπου εντόπισαν το μαύρο σκούτερ που φαίνεται να εγκατέλειψαν οι δράστες.

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε νωρίτερα από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, κατέδειξε πως δύο σφαίρες από την ριπή που άνοιξε ο δράστης εναντίον του 49χρονου, τον πέτυχαν στο κεφάλι από την αριστερή πλευρά, καθώς φαίνεται πως είχε αντιληφθεί τον εκτελεστή κι επιχείρησε να πέσει κάτω προς τα δεξιά.

Οι δύο σφαίρες που έπληξαν στο κεφάλι τον 49χρονο επιχειρηματία Σταυρό Δημοσθένους, ήταν αυτές που του αφαίρεσαν τη ζωή κατά τη μαφιόζικη εκτέλεση που στήθηκε εναντίον του.

