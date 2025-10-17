Φονικό χτύπημα σημειώθηκε σήμερα στη Λεμεσό, στον δρόμο Τσιρείου, λίγο μετά τις 09:00 με θύμα έναν 49χρονο επιχειρηματία και πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας «Καρμιώτισσα», Σταύρο Δημοσθένους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του όταν δέχθηκε αρκετούς πυροβολισμούς από άγνωστο δράστη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, ανέκοψε την πορεία του και τον πυροβόλησε. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα και τροχαίο ατύχημα.

Παράλληλα, διερευνάται αν το φλεγόμενο όχημα που εντοπίστηκε στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας σχετίζεται με την υπόθεση. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν επίσης ότι στο όχημα του Δημοσθένους επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση έγινε έξω από το σπίτι του επιχειρηματία και όχι στον αυτοκινητόδρομο. Ο γιος του φέρεται να τον μετέφερε στο νοσοκομείο και στη διαδρομή το όχημα που επέβαιναν να ενεπλάκη σε τροχαίο.

Στο σημείο του περιστατικού βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους παραμένει κλειστός.