Ένταση και επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στην πόλη Ούντινε, στη βορειοανατολική Ιταλία, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Ιταλίας και Ισραήλ.

Στο τέλος πορείας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, μικρή ομάδα συμμετεχόντων με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα κι έριξε κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση οχημάτων της αστυνομίας. Αστυνομικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων.

🚨🚨BREAKING🚨🚨:



Riots break out in Udine Italy 🇮🇹 during the Italy 🇮🇹 Israel 🇮🇱 soccer match. These rioters have been violent and dangerous.



This is the left’s true face.



pic.twitter.com/wdaXACxjB4 — Bruce Hunter (@hunter_bru74894) October 15, 2025

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίσθηκαν δυο δημοσιογράφοι.

Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλο δημοσιογράφο του δικτύου Local Team. Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Η ιταλική κεντροαριστερά αντέδρασε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».

Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα

πηγή: ΑΠΕ