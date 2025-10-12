Σκηνές χάους σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας, κοντά στη Νάπολη, καθώς οι οπαδοί των Καζερτάνα και Κατάνια συναντήθηκαν επιστρέφοντας από τα παιχνίδια των ομάδων τους και αποφάσισαν να παίξουν ξύλο, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία.

Η Καζερτάνα αντιμετώπιζε εκτός έδρας την Πισέρνο και πήρε τη νίκη με 2-0 ενώ η Κατάνια έπαιζε, επίσης εκτός έδρας, με την Τζουλιάνο και νίκησε και αυτή, με 3-0. Οι οπαδοί τους, επομένως, ήταν χαρούμενοι και είπαν να το… γλεντήσουν παίζοντας ξύλο.

Όταν, λοιπόν, τα οχήματα με τα οποία πήγαν στους αγώνες συναντήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο Α2, κατέβηκαν από αυτά και άρχισαν τις μάχες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία καθώς επικρατούσε ένας χαμός.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ ήταν περίπου 100 οι οπαδοί που πήραν μέρος στα επεισόδια με πέτρες, καπνογόνα αλλά και μάχες σώμα με σώμα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο λίγη ώρα μετά για να επαναφέρουν την τάξη.