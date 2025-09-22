Τα αυτόνομα «συνδικάτα βάσης» της Ιταλίας απεργούν σήμερα, σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό. Πρόκειται για γενική απεργία «κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και την παροχή όπλων στο Ισραήλ» και κατά «της οικονομίας που βασίζεται στον πόλεμο και στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών».

Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, τον τομέα της εκπαίδευσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των οδηγών ταξί, των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές εταιρείες και των λιμενεργατών.

Τα ιταλικά «συνδικάτα βάσης» ανακοίνωσαν ότι έχουν προγραμματιστεί πορείες και συγκεντρώσεις σε ογδόντα, συνολικά, μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας, από τη Ρώμη, μέχρι τη Γένοβα, τη Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Μπάρι. Οι διοργανωτές αναμένουν «ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή των εργαζομένων». Την περασμένη Παρασκευή, πάντα με αίτημα τον άμεσο τερματισμό της σφαγής στη Γάζα, απέργησαν τα μέλη του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil.