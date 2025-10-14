Ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή, επανέλαβε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος την εκτίμησή του ότι ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης μιλώντας στη διάσκεψη για τη Γάζα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Τούρκο πρόεδρο, καθώς στη σχετική συμφωνία που υπεγράφη συμμετείχε και η Τουρκία.

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο» επεσήμανε ο Τραμπ.

«Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός. Σ’ ευχαριστώ για τη φιλία σου. Σε ευχαριστώ πολύ και δώσε χαιρετίσματα στην όμορφη σύζυγό σου», πρόσθεσε στη συνέχεια αναφερόμενος στον πρόεδρο της Τουρκίας.