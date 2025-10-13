Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως αποκαθιστά πλήρως τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο στην Άγκυρα για να αναβαθμίσει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα, καθώς έπλεξε το εγκώμιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στη διάσκεψη για τη Γάζα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Τούρκο πρόεδρο, καθώς στη σχετική συμφωνία που υπεγράφη συμμετείχε και η Τουρκία.

«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός. Σ’ ευχαριστώ για τη φιλία σου. Σε ευχαριστώ πολύ και δώσε χαιρετίσματα στην όμορφη σύζυγό σου», πρόσθεσε στη συνέχεια.