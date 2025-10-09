Το τέλος των διακοπών για την Εθνική Ημέρα και τη Γιορτή της Σελήνης στην Κίνα σημαδεύτηκε από ένα αδιανόητο κύμα επιστροφής εκδρομέων, με τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σε σταθμούς διοδίων και αυτοκινητόδρομους.

Η παραπάνω εικόνα από τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ, τον μεγαλύτερο της χώρας, αποτυπώνει με εντυπωσιακό τρόπο την κατάσταση. Χιλιάδες οχήματα με αναμμένα φώτα φρένων, στοιχισμένα σε 36 λωρίδες, αναμένοντας να περάσουν για να επιστρέψουν στις πόλεις τους. Το θέαμα, που κατέγραψαν διεθνή μέσα όπως το ABC News, παραπέμπει σε σκηνές από κινηματογραφική δυστοπία.

Η κοσμοσυρροή αυτή δεν ήταν τυχαία. Κατά τη διάρκεια της οκταήμερης αργίας (1-8 Οκτωβρίου), η κινεζική κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες να επιλέξουν να ταξιδέψουν μαζικά εντός της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας, καταγράφηκαν σχεδόν 888 εκατομμύρια μετακινήσεις, ξεπερνώντας τα 765 εκατομμύρια του 2024 όταν η αργία είχε διάρκεια επτά ημερών.

Μποτιλιαρίσματα έως 35 ώρες

Ήδη πριν την έναρξη των διακοπών, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για μποτιλιαρίσματα διάρκειας έως και 35 ωρών, ιδιαίτερα γύρω από μητροπολιτικά κέντρα όπως η Σανγκάη και το Πεκίνο. Η κυκλοφορία στις εξόδους αυτών των πόλεων άγγιξε ιστορικά υψηλά, με την 1η Οκτωβρίου να καταγράφεται ως η ημέρα με τον μεγαλύτερο όγκο επιβατών στην ιστορία των εθνικών μετακινήσεων.

Οι εικόνες από drone δείχνουν τα κόκκινα πίσω φώτα χιλιάδων αυτοκινήτων να δημιουργούν μια λαμπερή πορφυρή γραμμή που εκτείνεται όσο φτάνει το μάτι. Σύμφωνα με τις αρχές, μόνο την τελευταία ημέρα των διακοπών, πάνω από 120.000 οχήματα διέσχισαν τον σταθμό Γουζουάνγκ, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα των τελευταίων ετών.

Ρεκόρ σε τουρισμό και κρατήσεις

Η φετινή αργία, που συνδυάζει την Εθνική Ημέρα με τη Γιορτή της Σελήνης, χαρακτηρίστηκε και από άνευ προηγουμένου τουριστική κίνηση. Ταξιδιωτικές πλατφόρμες κατέγραψαν αύξηση 58% στις κρατήσεις για επαρχιακές και διαπολιτειακές περιοχές, με πόλεις όπως η Zhaotong και η Ganzhou να σημειώνουν αύξηση κρατήσεων έως και 95%.

Η τελευταία μεγάλη αργία του 2025

Όπως δήλωσε ο Dai Bin, διευθυντής της Κινεζικής Ακαδημίας Τουρισμού, πρόκειται για την τελευταία εκτεταμένη περίοδο διακοπών του 2025, προσφέροντας στους Κινέζους πολίτες μια μοναδική ευκαιρία για ταξίδια πριν τον χειμώνα.