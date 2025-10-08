Ένας 60χρονος πρώην καθηγητής γυμνασίου, καταδικασμένος για τον βιασμό ανήλικης, δολοφονήθηκε στη φυλακή από συγκρατούμενό του στη βόρεια Καρολίνα.

Ο Ernest Nichols εξέτιε ποινή 15 ετών, μετά την καταδίκη του το 2011 για αποπλάνηση 15χρονης. Αρχικά είχε συλληφθεί με 27 κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλικά αδικήματα. Βρέθηκε νεκρός την Κυριακή στο κελί του στο σωφρονιστικό ίδρυμα Greene, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινό lockdown των φυλακών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, για τη δολοφονία του θεωρείται υπεύθυνος ο συγκρατούμενός του Wilbert Baldwin, που εκτίει ποινή για φόνο δεύτερου βαθμού. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα ανθρωποκτονίας.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Nichols είχε εργαστεί για 14 χρόνια στο Ranson Middle School του Σαρλότ, μέχρι που τέθηκε σε αργία χωρίς μισθό όταν αποκαλύφθηκαν οι κατηγορίες.

Η 15χρονη κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά κατ’ επανάληψη το 2008, με τον Nichols να την προσεγγίζει μέσω ψεύτικων λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν η μητέρα του θύματος τον αντιμετώπισε για την υπόθεση, ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε: «Είμαι γουρούνι».

Στη διάρκεια της δίκης του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να συνεργαστεί με το δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν κατανοούσε τις κατηγορίες. Η αποφυλάκισή του είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2027.