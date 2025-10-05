«Η βρετανική αστυνομία θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες ώστε να επιβάλλει περιορισμούς σε ορισμένες διαδηλώσεις», ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, αναφερόμενη «ιδίως στις φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις «που προκαλούν μεγάλη ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας».

Η ανακοίνωση αυτή έγινε τρεις ημέρες μετά την επίθεση έξω από μια συναγωγή στο Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι τρεις. Η κυβέρνηση και η αστυνομία ζήτησαν να αναβληθούν ή να ακυρωθούν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την εβραϊκή κοινότητα, οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι όμως που δεν έγινε και χαρακτηρίστηκε «επαίσχυντο» από την υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ.

Το Σάββατο, περίπου χίλιοι άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ της οργάνωσης «Palestine Action», που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών ήταν πολλοί συνταξιούχοι, φοιτητές, ένας ιερέας και άλλοι.

Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, οργανώνονταν τακτικά φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας. «Οι επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας μπορεί να οδηγήσουν ορισμένα μέρη της χώρας μας, ιδίως τις θρησκευτικές κοινότητες, να αισθάνονται ανασφάλεια» είπε η υπουργός. Με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας θα προστατευτεί το δικαίωμα στη διαδήλωση αλλά ταυτόχρονα οι αρχές θα φροντίσουν ώστε όλοι «να αισθάνονται ασφάλεια σε αυτήν τη χώρα», πρόσθεσε.

Η αστυνομία θα μπορεί να επιβάλει «προϋποθέσεις» και «περιορισμούς» στις διαδηλώσεις ή να «περιορίζει τη διάρκειά τους».

«Εάν μια διαδήλωση γίνεται στο ίδιο μέρος επί πολλές, συνεχόμενες εβδομάδες και προκαλεί κατ’ επανάληψη προβλήματα, η αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να διατάξει τους διοργανωτές να την κάνουν αλλού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι ανακοινώσεις αυτές συνιστούν «ένα νέο χαστούκι στη δημοκρατία μας» αντέδρασε η ομάδα «Defend our Juries», που οργανώνει συγκεντρώσεις υποστήριξης στην «Palestine Action». Τα μέλη της ομάδας υποσχέθηκαν ότι «θα εντείνουν» τις κινητοποιήσεις τους ενόψει της δικαστικής διερεύνησης της απαγόρευσης της Palestine Action στα τέλη Νοεμβρίου.

Περίπου 2.000 υποστηρικτές της «Palestine Action» (εκ των οποίων οι 488 το Σάββατο) έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι «στήριξαν απαγορευμένη οργάνωση». Αφορμή για την απαγόρευσή της, τον Ιούλιο, στάθηκαν οι βανδαλισμοί σε μια βάση της πολεμικής αεροπορίας της Βρετανίας.