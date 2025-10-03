«Τη θλίψη και τον αποτροπιασμό» των Ελλήνων Εβραίων για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ, που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων μελών της εκεί εβραϊκής κοινότητας, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, εκφράζει, με ανακοίνωσή του, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ).

«Η επίθεση αυτή δεν αφορά μόνο στους Εβραίους. Είναι μια επίθεση που στόχο έχει να προκαλέσει ξανά τον τρόμο στην Ευρώπη, στην ελεύθερη κοινωνία των πολιτών, με στόχο αθώους Ευρωπαίους πολίτες εβραϊκού θρησκεύματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται δε, πως «το ΚΙΣΕ έχει επανειλημμένα τονίσει, ότι όταν η ρητορική μίσους εναντίον των Εβραίων γίνεται ανεκτή, αναπόφευκτα μετατρέπεται σε άσκηση βίας που καταλήγει σε στυγνές δολοφονίες. Η έξαρση βίας εναντίον εβραϊκών στόχων σε ολόκληρη την Ευρώπη απαιτεί άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες από τους θεσμούς για την προστασία όλων των Ευρωπαίων πολιτών και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού».