Ο τρομοκράτης που σκότωσε δύο άνδρες έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Συρία όταν ήταν μικρό παιδί και μεγάλωσε λίγα μόλις μέτρα από το σημείο της επίθεσης.

Ο Τζιχάντ Αλ-Σάμι, 35 ετών, που έπεσε νεκρός από σφαίρες της αστυνομίας λίγα λεπτά αφότου αιματοκύλισε τη Συναγωγή στο Μάντσεστερ χθες, φέρεται να είχε λάβει τη βρετανική υπηκοότητα το 2006, όταν ήταν περίπου 16 ετών, όπως μετέδωσε η Daily Mail.

Τα θύματά του έχουν κατονομαστεί ως ο Έιντριαν Ντόλμπι, 53 ετών, και ο Μέλβιν Κράβιτζ, 66 ετών. Και οι δύο ήταν μέλη της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ.

Πατέρας ο 35χρονος τρομοκράτης που σκότωσε δύο άτομα στο Μάντσεστερ

Πιστεύεται ότι ο Αλ-Σάμι ήταν πατέρας –με φωτογραφία που μοιράστηκε πέρυσι ο ίδιος του ο πατέρας να τον δείχνει να κρατά ένα μωρό στην αγκαλιά του, με λεζάντα «καλώς ήρθες εγγονέ».

Δεν είχε παραπεμφθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα πρόληψης της τρομοκρατίας Prevent, ούτε ήταν γνωστός στην αστυνομία ή στις υπηρεσίες ασφαλείας, επιβεβαίωσε την Παρασκευή το πρωί η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

Ο Αλ-Σάμι εξαπέλυσε τη φονική επίθεση την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο.

Αρχικά έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε πλήθος πιστών στις 9:31 π.μ., προτού βγει από το όχημα και αρχίσει να «μαχαιρώνει όποιον μπορούσε να πετύχει».

Γιατρός ο πατέρας του δράστη της επίθεσης στο Μάντσεστερ

Βίντεο στο YouTube δείχνουν τον Αλ-Σάμι με τα δύο αδέλφια του να παίζουν στην πίσω αυλή ενός σπιτιού στην Crescent Road, περίπου 20 λεπτά με τα πόδια από τη συναγωγή.

Τα βίντεο είχαν αναρτηθεί από τον πατέρα του δράστη, Φαράζ Αλ-Σάμι, που φέρεται να είναι γιατρός και έχει εργαστεί για διάφορες ΜΚΟ σε εμπόλεμες ζώνες.

Η οικογένεια φαίνεται ότι ζει στο Μάντσεστερ εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια –και σήμερα κατοικεί στην περιοχή Πρέστουιτς, περίπου δύο μίλια από το σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες δύο άνδρες γύρω στα 30 και μια γυναίκα γύρω στα 60, ως ύποπτους για σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας. Το όνομα του Αλ-Σάμι συνδέθηκε με μια κατοικία στην πόλη –με γείτονα να αναγνωρίζει το πρόσωπό του από φωτογραφίες του δράστη.

Δάσκαλος αγγλικών και προγραμματισμού ο δράστης

Ο Αλ-Σάμι φέρεται να εργαζόταν ως δάσκαλος Αγγλικών και προγραμματισμού υπολογιστών.

Δεν είναι σαφές εάν ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αιτών άσυλο ή μέσω άλλης μεταναστευτικής οδού.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «προσπαθεί να κατανοήσει τα κίνητρα πίσω από την επίθεση».

Γίνονται περαιτέρω έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία του εμφανίζονται σε άλλες έρευνες.

Οι ήρωες που απέτρεψαν τα χειρότερα στο Μάντσεστερ

Ο Αλ-Σάμι προσπάθησε να εισβάλει στη συναγωγή, αλλά εμποδίστηκε από τον ραβίνο Ντάνιελ Γουόκερ, που οχύρωσε τους πιστούς μέσα στο κτίριο.

Ένας πατέρας τριών παιδιών, ο Γιόνι Φίνλεϊ, βοήθησε επίσης να τον σταματήσουν. Λέγεται ότι τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα όταν οι ένοπλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Αλ-Σάμι επτά λεπτά μετά την έναρξη της επίθεσης.

Ο Φίνλεϊ διακομίστηκε στο νοσοκομείο και φέρεται να υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Δεν είναι σαφές αν χτυπήθηκε κατά λάθος από σφαίρα ή τραυματίστηκε από θραύσματα και γυαλιά που εκτοξεύτηκαν.

Ο τρομοκράτης Αλ-Σάμι φορούσε γιλέκο που αρχικά θεωρήθηκε ότι περιείχε εκρηκτικά. Η αστυνομία αργότερα επιβεβαίωσε ότι το γιλέκο δεν ήταν «λειτουργικό».

Ο Χουράμ Ραφίκ, που περνούσε με το αυτοκίνητο μπροστά από τη συναγωγή, δήλωσε ότι ο Αλ-Σάμι κινούνταν από θύμα σε θύμα με «ρομποτικό» τρόπο, σαν να «είχε δουλειά να κάνει».

Ο Ραφίκ, 35 ετών, στέλεχος διεθνούς τεχνολογικής εταιρείας, είπε στη Daily Mail:

«Αρχικά νόμιζα ότι ήταν ατύχημα και ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο για κάποιο λόγο.

»Αλλά μετά βγήκε και μαχαίρωσε τον άνδρα που ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος. Ο δράστης πέρασε την πύλη και μαχαίρωσε τουλάχιστον δύο ακόμη άνδρες. Δεν άκουσα να φωνάζει τίποτα, ούτε θρησκευτικά συνθήματα».