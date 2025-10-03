Τζιχάντ Αλ Σάμι ονομάζεται, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, ο άνδρας που έκανε την επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Εβραίοι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις. Ο 35χρονος Βρετανός συριακής καταγωγής, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε ανθρώπους έξω από τη συναγωγή του Heaton Park και στη συνέχεια επιτέθηκε σε περαστικούς με μαχαίρι. Σκοτώθηκε από πυροβολισμούς της αστυνομίας στο σημείο του συμβάντος.

Οι δύο νεκροί είναι ο 53χρονος Έντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς, όπως μεταδίδει το βρετανικό Sky News.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) ανακοίνωσε ότι τρία ακόμα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας και χαρακτήρισε το συμβάν «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι «επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις» θα αναπτυχθούν σε συναγωγές σε όλη τη χώρα, ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δήλωσε ότι η «υψηλή επιφυλακή» της αστυνομίας μέσα και γύρω από τις συναγωγές της πρωτεύουσας θα «αυξηθεί».

Ο αρχιραβίνος, Ephraim Mirvis, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν το «τραγικό αποτέλεσμα ενός αμείωτου κύματος μίσους εναντίον των Εβραίων στους δρόμους, στα πανεπιστήμια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού». «Αυτή είναι η μέρα που ελπίζαμε να μην δούμε ποτέ, αλλά που βαθιά μέσα μας ξέραμε ότι θα έρθει», πρόσθεσε.

Μεταξύ των τριών τραυματιών είναι ένας που μαχαιρώθηκε, ένας δεύτερος που χτυπήθηκε από το όχημα και ένας τρίτος που μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο με τραύμα «που πιθανόν προκλήθηκε όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον επιτιθέμενο», σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι άλλοι τρεις ύποπτοι, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν και υποκίνησαν τρομοκρατικές ενέργειες.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας πρόσθεσε ότι ένα ύποπτο αντικείμενο που φορούσε ο δράστης κατά τη διάρκεια του συμβάντος εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν εκρηκτικό.

Είπε επίσης ότι δεν είχε γίνει καμία αναφορά σχετικά με τον Αλ Σάμι στο Prevent, το κυβερνητικό πρόγραμμα κατά της ριζοσπαστικοποίησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, ο Αλ Σάμι εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μικρό παιδί και του χορηγήθηκε η βρετανική υπηκοότητα το 2006 ως ανήλικος.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ένα αυτοκίνητο που έτρεχε προς πολίτες στις 09:31 το πρωί της Πέμπτης, μετά τις οποίες οι αστυνομικοί κήρυξαν γρήγορα το περιστατικό ως σοβαρό.

Μάρτυρες περιγράφουν πώς το προσωπικό ασφαλείας εμπόδισε τον επιτιθέμενο να μπει στη συναγωγή. Βίντεο από το σημείο της επίθεσης δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να σημαδεύουν με τα όπλα τους έναν άνδρα που βρίσκεται στο έδαφος, προειδοποιώντας τους παρευρισκόμενους ότι ο άνδρας «έχει βόμβα πάνω του» και προτρέποντας τους περαστικούς να απομακρυνθούν.

Στις 09:38, καθώς ο άνδρας προσπαθεί να σηκωθεί, οι αστυνομικοί τον πυροβολούν – μόλις επτά λεπτά μετά την αρχική κλήση στην αστυνομία.

Οι «ήρωες» που τον εμπόδισαν

Οι αστυνομικοί, το προσωπικό ασφαλείας της συναγωγής και ο ραβίνος, Ντάνιελ Γουόκερ, έλαβαν επαίνους από τον Βρετανό πρωθυπουργό για την αποτροπή μιας χειρότερης τραγωδίας. Ο ραβίνος και οι φύλακες ασφαλείας στη συναγωγή στο Μάντσεστερ χαρακτηρίστηκαν «ήρωες» από τον Στάρμερ για τις ενέργειές τους όταν το κτίριο δέχτηκε επίθεση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον, επιβεβαίωσε ότι οι πιστοί και το προσωπικό ασφαλείας βοήθησαν να σταματήσουν τον εισβολέα πριν πυροβοληθεί θανάσιμα από τους αστυνομικούς.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι φρουροί ασφαλείας της συναγωγής «απέτρεψαν μια ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία».

Ένας μάρτυρας που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος είπε ότι η προσευχή είχε μόλις αρχίσει όταν συνέβη η επίθεση, αλλά ο ραβίνος, Ντάνιελ Γουόκερ, ο οποίος ηγούνταν της τελετής, παρέμεινε ψύχραιμος και μαζί με άλλους οδήγησε τους πιστούς σε ασφαλές μέρος.

«Είναι αληθινοί ήρωες», πρόσθεσε.