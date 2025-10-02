Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε απόψε ότι ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι, Βρετανός υπήκοος συριακής καταγωγής, θεωρείται ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή του Χίτον Παρκ.

«Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για τις σημερινές επιθέσεις είναι ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι» ανέφερε η αστυνομία.

A Muslim attacker entered a synagogue in Manchester with a knife and a bomb, killing three Jews and injuring 12.



The British government's Islamist policies have turned Britain into a hotbed of jihad.#ManchesterSynagogue #manchesterattack pic.twitter.com/MbRg5zfGYt — 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) October 2, 2025

Ο Αλ Σάμι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και μαχαίρωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο κοντά στη συναγωγή, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρες του εβραϊκού ημερολογίου.

I didn't want to be online today. But then this happened.



On our holiest of days, a young boy in Manchester is comforted after two members of his synagogue were murdered in a terrorist attack.



I don't have the words. I just wish I could console him, too. pic.twitter.com/owyFyXW6ga — Casey Babb (@DrCaseyBabb) October 2, 2025

Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι άλλοι τρεις ύποπτοι, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν και υποκίνησαν τρομοκρατικές ενέργειες.