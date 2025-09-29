Ένας παλαιστίνιος αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με τις συνομιλίες της Ντόχα δήλωσε στο BBC ότι η Χαμάς έλαβε την πρόταση του Τραμπ μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ και την Αίγυπτο και υποσχέθηκε να την εξετάσει.



Ωστόσο, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είχε νωρίτερα υπονοήσει στο ίδιο μέσο ότι οι όροι ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με την οπτική του Ισραήλ και δεν προστατεύουν τα συμφέροντα των Παλαιστινίων, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν θα αποδεχτεί κανένα σχέδιο που δεν τερματίζει τον πόλεμο και δεν εγγυάται την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, όρους που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.



Επομένως, η απάντηση της Χαμάς ενδέχεται να είναι η συνήθης «ναι, αλλά».



Από πολιτική άποψη, φαίνεται ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, αν και επέζησαν, έχει περιορίσει αποτελεσματικά την επιρροή τους στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.



Από στρατιωτική άποψη, ο διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, Ez αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, προετοιμάζεται για αυτό που ένας διοικητής της Χαμάς περιέγραψε ως «τελική αποφασιστική μάχη», συγκεντρώνοντας περίπου 5.000 μαχητές, όπως λέει, συμπεριλαμβανομένων ειδικά εκπαιδευμένων μονάδων.



Μια τέτοια μάχη θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή όσων έχουν απομείνει από τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς και όσων έχουν απομείνει από την πόλη της Γάζας, με καταστροφικές απώλειες ζωών – όχι μόνο μεταξύ των Παλαιστινίων, αλλά και με σοβαρούς κινδύνους για τους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εντός του θύλακα.







