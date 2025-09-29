Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, χαιρετίζει την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η πρόταση προβλέπει τη συμμετοχή του σε ένα διεθνές συμβουλευτικό όργανο υπό την προεδρία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο θα επιβλέπει μια μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, υπεύθυνη για τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ κατέθεσε ένα τολμηρό και έξυπνο σχέδιο το οποίο, εάν συμφωνηθεί, μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο, να προσφέρει άμεση ανακούφιση στη Γάζα, την ευκαιρία για ένα καλύτερο και πιο φωτεινό μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δηλώνει ο Μπλερ στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για το θέμα.

«Μας δίνει την καλύτερη ευκαιρία να τερματίσουμε δύο χρόνια πολέμου, δυστυχίας και οδύνης, και ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ιδιαίτερα, η προθυμία [του Τραμπ] να προεδρεύσει του Συμβουλίου Ειρήνης που θα επιβλέπει τη νέα Γάζα αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης και εμπιστοσύνης στο μέλλον της Γάζας, στην πιθανότητα Ισραηλινών και Παλαιστινίων να βρουν έναν δρόμο προς την ειρήνη, καθώς και στις προοπτικές μιας ευρύτερης περιφερειακής και παγκόσμιας συμμαχίας για την αντιμετώπιση των δυνάμεων του εξτρεμισμού και την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας μεταξύ των εθνών», προσθέτει ο Μπλερ.

Το αμερικανικό σχέδιο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ίδια την πρόταση του Μπλερ για τη δημιουργία μιας μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα διοικήσει τη Λωρίδα μετά τον πόλεμο.