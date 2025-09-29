Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.

I welcome President Trump’s 20-point plan to ensure an end to the war in Gaza.



I am also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region.



It is also my firm belief that… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 29, 2025

Πηγή: ΑΠΕ