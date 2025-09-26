Από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ πέθαναν τουλάχιστον επτά άνθρωποι στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, ενώ τρεις άλλοι νοσηλεύονται με δηλητηρίαση, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 26/09 το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Κάτοικος της πόλης Γκόστισι συνελήφθη κοντά στο σύνορο με την Εσθονία, ως ύποπτος ότι πουλούσε το αλκοόλ σε συντοπίτες του, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το δίκτυο Telegram είπε ότι οι νεκροί έφτασαν τους 12 και τόνισε ότι η σύζυγος του υπόπτου επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, αφού δοκίμασε το προϊόν του συζύγου της.

Η Ρωσία ενίσχυσε τους ελέγχους της παραγωγής και πώλησης αλκοόλ μετά τον θάνατο 77 ανθρώπων στη Σιβηρία έπειτα από κατανάλωση παράνομου αλκοολούχου ποτού το 2016, αλλά η κατανάλωση σπιτικού αλκοόλ παραμένει σοβαρό πρόβλημα, σύμφωνα με το Reuters.

Τον Ιούνιο του 2023 τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολλές περιφέρειες της δυτικής Ρωσίας μετά την κατανάλωση νοθευμένου μηλίτη.

Ειδικοί της βιομηχανίας λένε ότι οι αυξανόμενες τιμές του αλκοόλ στο λιανεμπόριο και οι επίσης αυξανόμενοι περιορισμοί στις ρωσικές περιφέρειες των πωλήσεων αλκοολούχων έχουν στρέψει κάποιους στα χειροποίητα παρασκευάσματα, κάποιες φορές με μοιραίες επιπτώσεις.