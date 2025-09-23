Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε χθες, Δευτέρα 22/9 ότι συζήτησε τις προμήθειες όπλων από τις ΗΠΑ, τα οποία η Ουκρανία είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον, με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ.

«Τον ενημέρωσα (τον Κέλογκ) για την κατάσταση στο μέτωπο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αντεπίθεσης κοντά στη Ντομπροπίλια και το Ποκρόβσκ» ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Παράλληλα, συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ