Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε χθες, Δευτέρα 22/9 ότι συζήτησε τις προμήθειες όπλων από τις ΗΠΑ, τα οποία η Ουκρανία είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον, με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ.

«Τον ενημέρωσα (τον Κέλογκ) για την κατάσταση στο μέτωπο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αντεπίθεσης κοντά στη Ντομπροπίλια και το Ποκρόβσκ» ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Παράλληλα, συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ» πρόσθεσε.

I held a meeting with U.S. Special Presidential Envoy, @generalkellogg.



I briefed him on the situation at the front and the results of the counteroffensive operation near Dobropillia and Pokrovsk. We also touched on the development of cooperation between Ukraine and the United… pic.twitter.com/CjW4fAdSLC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2025

Πηγή: ΑΠΕ