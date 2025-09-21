Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορεί να ισχυριστεί σε λίγο καιρό ότι όλοι οι Αμερικανοί έχουν να φάνε και κανείς δεν δυσκολεύεται να επιβιώσει, καθώς η κυβέρνησή του θα σταματήσει να καταγράφει την πείνα.

Το υπουργείο Γεωργίας (USDA) ακολουθώντας τις πολιτικές του Ρεπουμπλικανού προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι «ανώφελο» και «υπερβολικά πολιτικοποιημένο» να ξέρεις αν έχει κάποιος να φάει.

Αφού προχώρησε σε εξέταση των προγραμμάτων και των εκθέσεων για την οικονομία, το USDA αποφάσισε «τον τερματισμό της δημοσίευσης εκθέσεων για τη διατροφική ασφάλεια των νοικοκυριών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το USDA, η έκθεση αυτή είναι «υπερβολικά πολιτικοποιημένη» και, «έπειτα από εξέταση, αποδείχτηκε ανώφελη για την επιτέλεση του έργου του υπουργείου», σύμφωνα με χωριστή, γραπτή τοποθέτησή του που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την πληροφορία αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η έκθεση για τη διατροφική ανασφάλεια των νοικοκυριών το 2024 θα είναι έτσι «η τελευταία» και «θα δημοσιοποιηθεί την 22η Οκτωβρίου 2025», διευκρίνισε το υπουργείο.

Αφορά την τελευταία χρονιά του δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν στην εξουσία. Ο ρεπουμπλικάνος διάδοχός του Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία στο αξίωμα την 20ή Ιανουαρίου.

Βασισμένη σε ευρεία έρευνα, η έκθεση έκανε απογραφή της διατροφικής ανασφάλειας, ή αλλιώς του αριθμού των νοικοκυριών που δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή επαρκούς ποσότητας και ποιότητας για όλα τα μέλη τους.

Κατά την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα, η διατροφική ανασφάλεια έπληττε το 13,5% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ το 2023· πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2014. Το υπουργείο Γεωργίας όμως επέκρινε την ακολουθούμενη μεθοδολογία.

«Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνταν για να συγκεντρώνονται δεδομένα είναι εντελώς υποκειμενικές και δεν διαμορφώνουν πιστή εικόνα της αληθινής κατάστασης ως προς τη διατροφική ασφάλεια», τόνισε χθες στο AFP.

«Τα δεδομένα βρίθουν προκατειλημμένων ανακριβειών με σκοπό να δημιουργηθεί αφήγημα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό του τι συμβαίνει πραγματικά στην επαρχία, καθώς βιώνουμε αυτή τη στιγμή μείωση του επιπέδου της φτώχειας, αύξηση των μισθών και ανάπτυξη της απασχόλησης επί των ημερών της κυβέρνησης Τραμπ», διαβεβαίωσε το USDA.

Επίσημα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται τους τελευταίους μήνες κι η δημιουργία θέσεων εργασίας στερεύει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει όμως να αγνοήσει τους δείκτες αυτούς — και πρόσφατα απάλλαξε από τα καθήκοντά του κορυφαίο στέλεχος στατιστικής υπηρεσίας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαλαλεί ότι οι πολιτικές του – απαλλαγές, ελαφρύνσεις, πιστώσεις στους φόρους, τελωνειακοί δασμοί, αγώνας για την πάταξη της μετανάστευσης, προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους – θα φέρουν άμεσα καρπούς.

