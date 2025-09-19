Σε κλειστή συνάντηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον ΟΗΕ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση της στάσης του Ισραήλ σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στους διαδρόμους του ΟΗΕ και τις γενικότερες εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η στάση της Αλγερίας

Ο κ. Ντανόν ξεκίνησε επικρίνοντας τη στάση της Αλγερίας. «Αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν οποιαδήποτε διατύπωση που να καταδικάζει τη Χαμάς, την ομηρία της 7ης Οκτωβρίου ή που να ζητά την απομάκρυνση της Χαμάς».

Το όραμα του Ισραήλ για τη Γάζα

Αναφερόμενος στο μέλλον της Γάζας, ο κ. Ντανόν σκιαγράφησε τη στρατηγική του Ισραήλ. «Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο. Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο της ασφάλειας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Αλ-Κάιντα ή στη Χαμάς να ξαναπάρουν τη Γάζα», ανέφερε.

Τόνισε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει μόνιμη κατοχή. «Δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα. Όταν η Χαμάς ηττηθεί, περιμένουμε μια διεθνή αρχή να αναλάβει να εποπτεύει τη διακυβέρνηση, να επιτρέψει την ανοικοδόμηση και να δημιουργήσει νέο ηγετικό πλαίσιο, όπως έγινε στην Ιαπωνία και τη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η διάρκεια του πολέμου

Αναγνωρίζοντας το βάρος της σύγκρουσης, ο κ. Ντανόν προειδοποίησε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μακρά εκστρατεία. «Αυτός θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Δεν τον θέλουμε, αλλά αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα κινηθούμε προς τη Γάζα, που παραμένει το κύριο προπύργιο της Χαμάς».

Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Αναφορικά με τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ επισήμανε ότι «δεν ήμασταν χαρούμενοι με τη δήλωση για το πλήγμα στη Ντόχα, αν και δεν ανέφερε το Ισραήλ. Όλοι γνώριζαν σε τι αναφερόταν. Αλλά νομίζω ότι συνολικά το επίπεδο συνεργασίας με τις ΗΠΑ είναι τόσο υψηλό που δεν μας επηρέασε» σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «ακόμη και πολεμώντας τη Χαμάς, συνεχίζουμε τις συνομιλίες. Πιστεύουμε ότι η πίεση που ασκούμε τώρα θα φέρει τη Χαμάς πίσω στο τραπέζι».

Η απειλή του Ιράν

Ο κ. Ντανόν ανέδειξε το Ιράν ως κεντρικό ζήτημα. «Κατ’ αρχάς, νομίζω ότι σχετικά με τον «μηχανισμό snapback», είναι η σωστή απόφαση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πρωτεργάτες, για την πρωτοβουλία. Δεν πρέπει να παίζουν το παιχνίδι που βλέπω να κάνουν άλλες χώρες, να κερδίζουν χρόνο ή να καθυστερούν. Πρέπει να κινηθούμε στη σωστή κατεύθυνση».

Ο κ. Ντανόν ανέφερε επίσης ότι το Ιράν θα είναι ένα από τα θέματα συζήτησης μεταξύ του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Προέδρου Τραμπ.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε τώρα για νέα επίθεση. Αλλά αν στο μέλλον το Ιράν επιστρέψει εκεί που ήταν, με βαλλιστικούς πυραύλους και πυρηνικές δυνατότητες, τότε τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ θα πρέπει να πάρουν απόφαση. Κατά τη διάρκεια του πολέμου δώδεκα ημερών μπορέσαμε να τους περιορίσουμε. Ήταν αξιοσημείωτα επιτεύγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επανέλθουν σε μερικά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν το συζητά, επειδή τους έχουμε καθυστερήσει σημαντικά. Θα χρειαστούν χρόνια για να ξαναχτίσουν αυτές τις δυνατότητες. Αν όμως δούμε ότι συνεχίζουν στην ίδια κατεύθυνση, τότε θα πρέπει να το επανεκτιμήσουμε» τόνισε.

Οι σχέσεις με την Ευρώπη

Σχετικά με την Ευρώπη και ειδικά τη Γερμανία, εξέφρασε απογοήτευση για αντιφατικά μηνύματα.

«Εκτιμούμε βαθιά τον δεσμό Ισραήλ-Γερμανίας, αλλά είναι απογοητευτικό να ακούμε φωνές που υποστηρίζουν τον “ένοπλο αγώνα” κατά του Ισραήλ. Μόλις γιορτάσαμε 60 χρόνια σχέσεων. Για τη Γερμανία, επί πολλά χρόνια, το ζήτημα της ασφάλειας του Ισραήλ ήταν ζωτικό στοιχείο της σχέσης. Σήμερα, όμως, όταν ακούς φωνές που μιλούν για «ένοπλο αγώνα» κατά του Ισραήλ, έστω και μερικώς, η άποψή μου είναι απογοητευτική».

Το παλαιστινιακό κράτος

Για το ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικότητας, ο κ. Ντανόν ήταν ξεκάθαρος. «Όταν έχουμε διαπραγματεύσεις, πάντα συζητάμε τα κύρια ζητήματα με τους Παλαιστίνιους, που είναι τα σύνορα, οι πρόσφυγες, η Ιερουσαλήμ και το κράτος» ανέφερε.

Ο κ. Ντανόν επισήμανε ότι αυτό που προσπαθούν τώρα να κάνουν κάποιες χώρες είναι να παρακάμψουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις και ουσιαστικά να δώσουν στους Παλαιστίνιους την κρατική υπόσταση χωρίς διαπραγμάτευση με το Ισραήλ.

«‘Αρα είναι μια μονομερής ενέργεια εναντίον μας. Πως μπορείτε να μιλάτε για δύο κράτη όταν η Χαμάς ελέγχει ακόμη μεγάλα τμήματα της Γάζας και όταν η Παλαιστινιακή Αρχή είναι τόσο αδύναμη; Είναι εύκολο να λες «ναι, το θέλουμε», αλλά σήμερα, κοιτάζοντας το πεδίο, αυτό είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα» τόνισε.

Ο κ. Ντανόν τόνισε επίσης ότι η Παλαιστινιακή Αρχή παίζει διπλό παιχνίδι. «Παίζουν διπλό παιχνίδι. Από τη μια καταδικάζουν την τρομοκρατία, από την άλλη πληρώνουν μισθούς σε καταδικασμένους τρομοκράτες. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες, έξι Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε επίθεση σε ξενοδοχείο στην Ιερουσαλήμ και οι οικογένειες των Παλαιστίνιων δραστών θα λάβουν ισόβια μηνιαία επιδόματα από την Παλαιστινιακή Αρχή» τόνισε.

«Δεν επιλέξαμε αυτόν τον πόλεμο μας επιβλήθηκε. Θέλουμε να τελειώσει, αλλά πρέπει να τελειώσει με την ήττα της Χαμάς. Μόνο τότε μπορεί η Γάζα να ανοικοδομηθεί υπό ένα νέο διεθνές πλαίσιο και όχι ως προπύργιο τρομοκρατίας» πρόσθεσε.

Οι σχέσεις με τη Ρωσία

Ο κ. Ντανόν ανέφερε ότι «έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία. Πολλοί Ρώσοι μετανάστευσαν στο Ισραήλ και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Δεν είμαστε χαρούμενοι με τις θέσεις της Ρωσίας στο ΣΑΗΕ, αλλά συνεχίζουμε τον διάλογο».

Πηγή: ΑΠΕ