Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν με βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσματος που ζητούσε άμεση, οριστική και χωρίς προϋποθέσεις κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς και την πλήρη άρση των περιορισμών που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο κείμενο που συνέταξαν τα δέκα μη μόνιμα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμιζόταν η απαίτηση για άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, αυτή ήταν η έκτη φορά που οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ