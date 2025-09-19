Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο της Πατριαρχικής και Αποστολικής του Επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε συνάντηση το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας υποδέχθηκε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Πανοσιολ. Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος.

πηγή: ΑΠΕ