Σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 1973, το τένις μετατράπηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα άθλημα: έγινε πεδίο μάχης για την ισότητα των φύλων. Στο γεμάτο Houston Astrodome του Τέξας, μπροστά σε 30.000 θεατές και με άλλα 50 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, διεξήχθη ο αγώνας που έμεινε στην ιστορία ως «Η Μάχη των Φύλων» («Battle of the Sexes»).

Αντίπαλοι ήταν η Μπίλι Τζιν Κινγκ, τότε 29 ετών, κορυφαία τενίστρια και φωνή του κινήματος για την ισότητα, και ο Μπόμπι Ριγκς, 55χρονος πρώην πρωταθλητής και αυτοαποκαλούμενος «αρσενικός σοβινιστής». Ο Ριγκς είχε προκαλέσει σάλο δηλώνοντας ότι οι γυναίκες ήταν «κατώτερες», ότι «δεν άντεχαν την πίεση» και ότι, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία, θα μπορούσε να νικήσει οποιαδήποτε κορυφαία παίκτρια.

Ο αγώνας όμως τον διέψευσε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η Κινγκ, με αποφασιστικότητα και στρατηγική, κέρδισε 3-0 σετ (6-4, 6-3, 6-3), βάζοντας τέλος στις προκλητικές του δηλώσεις και χαρίζοντας μια τεράστια νίκη όχι μόνο στον γυναικείο αθλητισμό αλλά και στο ευρύτερο κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών.

Η σημασία του παιχνιδιού ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού. Για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, η «Μάχη των Φύλων» έγινε σύμβολο χειραφέτησης. Η νίκη της Κινγκ έδωσε ώθηση στη διεκδίκηση ίσων απολαβών στο τένις, ενδυνάμωσε το γυναικείο επαγγελματικό κύκλωμα και τροφοδότησε τη δημόσια συζήτηση για την ισότητα των φύλων σε μια εποχή που τα στερεότυπα κυριαρχούσαν.

Η Μπίλι Τζιν Κινγκ δεν έμεινε στην ιστορία μόνο ως μια μεγάλη αθλήτρια, αλλά και ως σύμβολο κοινωνικής αλλαγής. Η αναμέτρησή της με τον Ριγκς εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αναφέρεται ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αθλητικά γεγονότα του 20ού αιώνα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

490 π.Χ.: Η Μάχη του Μαραθώνα. Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται σε μια από τις πιο καθοριστικές μάχες της Ιστορίας. Οι Πέρσες, υπό τον Δάτι και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο πεδίο 6.500 νεκρούς, ενώ οι Έλληνες χάνουν μόλις 192 άνδρες, ανάμεσά τους τον πολέμαρχο Καλλίμαχο. Η νίκη αυτή ενισχύει την αυτοπεποίθηση των Αθηναίων και μένει σύμβολο αντίστασης της Δημοκρατίας απέναντι στην τυραννία.

1828: Αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι του Ιμπραήμ Πασά. Η αναχώρησή τους σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις πιο σκληρές φάσεις της Ελληνικής Επανάστασης και ανοίγει τον δρόμο για την ανεξαρτησία.

1925: Στην Κλεφτόβρυση του Ολύμπου σκοτώνεται σε συμπλοκή με τη Χωροφυλακή ο διαβόητος λήσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Ο θάνατός του βάζει τέλος σε μια θρυλική μορφή της παρανομίας που είχε γίνει φόβος και θρύλος στη Μακεδονία.

1942: Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ ανατινάζει τα γραφεία της φιλοναζιστικής ΕΣΠΟ στη γωνία Πατησίων και Γλάδστωνος στην Αθήνα. Η ενέργεια αυτή, που στοίχισε τη ζωή σε Έλληνες δοσίλογους και Γερμανούς αξιωματικούς, θεωρείται από τις κορυφαίες πράξεις αντίστασης κατά την Κατοχή.

1946: Ξεκινά το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών.

1960: Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Η διοργάνωση θα εξελιχθεί στο σημερινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κορυφαίο θεσμό της έβδομης τέχνης στην Ελλάδα.

1961: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, έπειτα από έντονη πολιτική κρίση. Σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Δόβα και προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικών ανακατατάξεων.

1973: Στον πολυσυζητημένο αγώνα τένις «Η Μάχη των Φύλων», η 29χρονη Μπίλι Τζιν Κινγκ νικά τον 55χρονο Μπόμπι Ριγκς με 6-4, 6-3, 6-3 στο Astrodome του Χιούστον, αποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα στο κορυφαίο επίπεδο. Ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά σε 90 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και σημειώνεται ως ιστορική νίκη για τον αθλητισμό και τα δικαιώματα των γυναικών.

2015: Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνει 36,34%, διατηρώντας την πρωτιά λίγους μήνες μετά το δημοψήφισμα και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Το εκλογικό αποτέλεσμα επαναβεβαιώνει τη λαϊκή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ σε μία περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων.

2016: Ξεσπά μεγάλη φωτιά στο hot spot της Μόριας στη Λέσβο, έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών. Καταστρέφεται μεγάλο μέρος της δομής, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και τις εντάσεις στα κέντρα φιλοξενίας.

2017: Ο τυφώνας Μαρία, ένας από τους ισχυρότερους στην ιστορία της Καραϊβικής, πλήττει το Πουέρτο Ρίκο. Η καταστροφή είναι βιβλική, με το 75% του δικτύου ηλεκτροδότησης να καταρρέει και να προκαλείται γενικευμένο μπλακ άουτ σε ολόκληρο το νησί.

2019: Κλείνει οριστικά το εργοστάσιο στο Three Mile Island στην Πενσιλβάνια, τόπος του μεγαλύτερου πυρηνικού ατυχήματος στην ιστορία των ΗΠΑ (1979). Το γεγονός σηματοδοτεί το τέλος μιας σκοτεινής εποχής για την αμερικανική πυρηνική ενέργεια.

Γεννήσεις

1934 – Σοφία Λόρεν (Sophia Loren), Ιταλίδα ηθοποιός και διεθνές σύμβολο του κινηματογράφου. Πρωτοεμφανίστηκε σε ταινίες τη δεκαετία του ’50 και γρήγορα διακρίθηκε παγκοσμίως με ερμηνείες σε ιταλικές και χολιγουντιανές παραγωγές. Έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ για ξενόγλωσση ταινία («Δυο γυναίκες», 1962), διατηρώντας εξαιρετική δημοτικότητα πλάι σε εμβληματικούς δημιουργούς. Η πορεία της από τη φτώχεια στη δόξα, η γοητεία και το ανεκτίμητο ταλέντο την καθιέρωσαν ως θρυλική ντίβα του 20ού αιώνα.

1970 – Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, γεννημένος στο Αίγιο. Ξεχώρισε για το χιούμορ, το ταλέντο και την ευελιξία σε ρόλους, με δημοφιλείς συμμετοχές σε σειρές όπως «Είσαι το ταίρι μου» και «Εγκλήματα». Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία για την ερμηνεία του, ενώ η μεταγλώττιση του χαρακτήρα Ρέμυ στο «Ρατατούης» και του Δράκουλα στο «Ξενοδοχείο για Τέρατα» τον έκαναν αγαπητό και στη νεότερη γενιά.

Θάνατοι

1971 – Γιώργος Σεφέρης, Έλληνας ποιητής και διπλωμάτης, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας (1963). Το έργο του ανανέωσε το ποιητικό ύφος στην Ελλάδα, αντλώντας έμπνευση από τον ελληνικό χώρο, την παράδοση και τα παγκόσμια ιδεώδη. Διετέλεσε πρέσβης, με σπουδαία συμβολή και στο Κυπριακό ζήτημα, ενώ η δημόσια αντίστασή του κατά της δικτατορίας τον καθιέρωσε ως ηθικό και πνευματικό πρότυπο του 20ού αιώνα.

2005 – Σίμον Βίζενταλ (Simon Wiesenthal), Αυστριακός συγγραφέας και διαπρεπής κυνηγός Ναζί, που επέζησε του Ολοκαυτώματος και αφιέρωσε τη ζωή του στην ανεύρεση και προσαγωγή στη δικαιοσύνη χιλιάδων ναζιστών εγκληματιών πολέμου. Ίδρυσε το «Κέντρο Βίζενταλ» και συνεργάστηκε με αρχές σε όλο τον κόσμο, συνέβαλε αποφασιστικά στον εντοπισμό προσώπων όπως ο Άιχμαν. Το έργο του αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο μνήμης και ιστορικής δικαίωσης για τα θύματα του ναζισμού.

Αγάπιος, Ευστάθιος, Ευσταθία, Θεοπίστη, Θεόπιστος

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα του Μπάτμαν

Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

Παγκόσμια Ημέρα Ελεύθερου Λογισμικού