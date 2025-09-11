Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Πέμπτη ότι η φερόμενη είσοδος ρωσικών drones στην Πολωνία ίσως να αποτελούσε λάθος.

«Θα μπορούσε να ήταν ένα λάθος», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε ότι «ανεξαρτήτως αυτού, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα τελειώσει».