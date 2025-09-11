Αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής αναμένεται να διεξαχθεί στο Κατάρ το Σαββατοκύριακο μετά το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που έθεσε στο στόχαστρο ηγέτες της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα.

Η έκτακτη σύνοδος θα λάβει χώρα στην Ντόχα την Κυριακή και τη Δευτέρα για να συζητήσει την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του Κόλπου, QNA.

Το Ισραήλ έπληξε οικιστική περιοχή στην Ντόχα προχθές, Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο γιος του Χαλίλ αλ-Χάγια, του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, και ο επκεφαλής του γραφείου του.

Η οργάνωση δήλωσε οτι η ανώτατη ηγεσία της επέζησε της απόπειρας δολοφονίας.

Το πλήγμα προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και οδήγησε σε μια σπάνια επίπληξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεσολαβεί στον πόλεμο στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν βαλτώσει εδώ και μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ