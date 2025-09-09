Αεροπορική επιδρομή εξαπέλυσε το Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ το απόγευμα της Τρίτης, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια.

Περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε ισραηλινά ΜΜΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όλα τα πυρομαχικά έπληξαν μέσα σε δευτερόλεπτα ένα κτίριο όπου πιστεύεται ότι είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες της Χαμάς.

Ένας αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο ότι το Ισραήλ είναι ολοένα και πιο αισιόδοξο ότι η επιδρομή ήταν επιτυχής, και ότι σκοτώθηκαν σε αυτήν ηγέτες της Χαμάς.

Νωρίτερα, πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι τα ηγετικά στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος επέζησαν της ισραηλινής επίθεσης.

Ο Νετανιάχου διέταξε την επιχείρηση εναντίον ηγετών της Χαμάς μετά την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Σε βίντεο και φωτογραφίες φαίνονται εκρήξεις στην Ντόχα, ενώ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε σήμερα την επιχείρηση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, στον απόηχο της χθεσινής φονικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ για την οποία το παλαιστινιακό κίνημα ανέλαβε την ευθύνη.

The Israel Security Agency (ISA), also known as Shin Bet, has published photos showing Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Israel Katz, Acting Difector of Shin Bet “S”, IDF Intelligence Directorate Chief Maj. Gen. Shlomi Binder, and other officials in its special… pic.twitter.com/0oLXObc8hy — OSINTdefender (@sentdefender) September 9, 2025

«Χθες, μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς», αναφέρει κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Σήμερα το μεσημέρι, λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας» που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ άναψαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα.

Άγνωστη η τύχη των ηγετών της Χαμάς

Δεν είναι γνωστή η τύχη των ηγετικών στελεχών, αν και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, προσθέτοντας ότι στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Israel bombs Doha – How many countries Israel is going to attack in the name of so-called self defense! pic.twitter.com/YSgwqSmQa0 — Ashok Swain (@ashoswai) September 9, 2025

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ οι νεκροί είναι ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Δεν σκοτώθηκαν άλλοι Παλαιστίνιοι στην επίθεση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Η επίθεση ήταν εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση – «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, τη διεξήγαγε και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη»

Η επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ ήταν μια εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των αρχηγών των τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ τη διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε για την προγραμματισμένη επίθεση και έδωσε το πράσινο φως για αυτήν.

BREAKING: 🚨 Israel just bombed the heart of Qatar, its capital Doha.



Hebrew media claims it was targeted assassination.



Israel is a terrorist state. Qatar just experienced it 1st hand. pic.twitter.com/PwOkJD2Upz — Khalissee (@Kahlissee) September 9, 2025

Πριν από δύο ημέρες, ο Τραμπ είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες απόρριψης» της αμερικανικής πρότασης για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει πως είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση

Πάντως, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ενημερώθηκε από το Ισραήλ για τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ.

«Είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων», δήλωσε στο AFP ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Κατάρ «δεν θα ανεχθεί αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά» δηλώνει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

«Το Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την άνανδρη ισραηλινή επίθεση που στόχευσε συγκροτήματα κατοικιών στα οποία στεγάζονται πολλά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και θέτει σοβαρή απειλή στην ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου.

«Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την επίθεση και επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε άλλη πράξη που στοχεύει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία του», πρόσθεσε ο Μάτζεντ Αλ Ανσάρι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές ενώ συζητούσαν επί αμερικανικής πρότασης για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές του κινήματος κατά τη στιγμή συνάντησής τους στην Ντόχα του Κατάρ.

Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επιβίωσαν από την ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι ανώτατοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ανώτερα στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό.

Ποιος είναι ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, το κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς που στοχοποίησε το Ισραήλ

Ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, ανώτατο στέλεχος της Χαμάς που στοχοποιήθηκε από το Ισραήλ στο Κατάρ την Τρίτη, είναι κεντρική μορφή στην ηγεσία της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης, μετά τον θάνατο των Ισμαήλ Χανίγια και Γιάχια Σινουάρ πέρυσι.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε στόχο την ηγεσία της Χαμάς, περιλαμβανομένου του Αλ-Χάγια, εξόριστου επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα και κορυφαίου διαπραγματευτή.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε πριν από δύο χρόνια, ο Αλ-Χάγια θεωρείται ευρέως η πιο επιδραστική φιγούρα της Χαμάς στο εξωτερικό, από τότε που ο Χανίγια σκοτώθηκε από το Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024.

Είναι μέλος ενός πενταμελούς ηγετικού συμβουλίου που ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς μετά τον θάνατο του Σινουάρ από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024.

Καταγόμενος από τη Λωρίδα της Γάζας, ο Αλ-Χάγια έχει χάσει πολλούς στενούς συγγενείς του – περιλαμβανομένου του πρωτότοκου γιου του – από ισραηλινά πλήγματα. Είναι βετεράνος της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Θεωρείται ότι διατηρεί καλές σχέσεις με το Ιράν, βασική πηγή εξοπλισμού και χρηματοδότησης της Χαμάς, και έχει συμμετάσχει ενεργά στις προσπάθειες της οργάνωσης να μεσολαβήσει για εκεχειρίες με το Ισραήλ, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης του 2014 και ξανά σε απόπειρες για λήξη του τρέχοντος πολέμου στη Γάζα.

Γεννημένος το 1960 στη Γάζα, ο Αλ-Χάγια είναι μέλος της Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εντάχθηκε στην Μουσουλμανική Αδελφότητα – το σουνιτικό ισλαμιστικό κίνημα από το οποίο προέκυψε η Χαμάς – μαζί με τους Χανίγια και Σινουάρ, σύμφωνα με πηγές της οργάνωσης.

Στη Γάζα, είχε συλληφθεί αρκετές φορές από τις ισραηλινές Αρχές.

Το 2007, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα έπληξε το σπίτι της οικογένειάς του στη συνοικία Σετζάιγια της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας αρκετούς συγγενείς του. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2014 μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, το σπίτι του πρωτότοκου γιου του Οσάμα βομβαρδίστηκε, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκείνος, η σύζυγός του και τρία από τα παιδιά τους.

Ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Είχε φύγει από τη Γάζα εδώ και αρκετά χρόνια, αναλαμβάνοντας ρόλο συνδέσμου της Χαμάς με τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο, έχοντας ως βάση το Κατάρ.

Ο Αλ-Χάγια συνόδευε τον Χανίγια στην Τεχεράνη κατά την επίσκεψη του Ιουλίου, κατά την οποία δολοφονήθηκε ο τελευταίος.

Ο Αλ-Χάγια φέρεται να δήλωσε ότι οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα, είχαν σχεδιαστεί ως μια «περιορισμένη επιχείρηση» της Χαμάς με σκοπό τη σύλληψη «ορισμένων στρατιωτών» για ανταλλαγή με Παλαιστινίους κρατούμενους.

Ο Αλ-Χάγια έχει δηλώσει ότι η επίθεση πέτυχε να φέρει ξανά το παλαιστινιακό ζήτημα στο διεθνές προσκήνιο.

Ο ίδιος ηγείται των αποστολών της Χαμάς στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα περιλάμβανε την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστινίους κρατούμενους.

Έχει επίσης αναλάβει και άλλες υψηλού προφίλ πολιτικές αποστολές για τη Χαμάς. Το 2022, ηγήθηκε αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Δαμασκό με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τον Σύρο Πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, οι οποίες είχαν διακοπεί δέκα χρόνια νωρίτερα όταν η Χαμάς είχε ταχθεί υπέρ της κυρίως σουνιτικής εξέγερσης κατά του Άσαντ, μέλους της μειονότητας των Αλαουιτών.

Η ρήξη εκείνη είχε πλήξει μια περιφερειακή συμμαχία υπό την αιγίδα του Ιράν, που είχε σχηματιστεί για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.