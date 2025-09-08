Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, από την οποία τραυματίστηκαν επίσης πολλά άτομα. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια έγκυος, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Στο σημείο μετέβη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που είπε ότι το Ισραήλ «πολεμά σε πολλά μέτωπα» και πως οι επιθέσεις «μας κάνουν πιο αποφασισμένους».

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ, Μagen David Adom, διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμα γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης. Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμα τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Ακόμα δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

Πανικός στην Ιερουσαλήμ, κόσμος έτρεχε για να ξεφύγει από τα πυρά

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και σε ΜΜΕ από τη στιγμή της επίθεσης δείχνουν κόσμο να τρέχει πανικόβλητος για να σωθεί από τους πυροβολισμούς. Στο υλικό φαίνεται η τρομακτική στιγμή που ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον λεωφορείου.

Η σφαγή σημειώθηκε στη διασταύρωση Ραμότ, στην οδό Γιγκάλ Γιαντίν στην Ιερουσαλήμ, το πρωί της Δευτέρας, γύρω στις 10:13 π.μ. Οι δράστες έπεσαν νεκροί από πυρά.

Συγκλονιστικά πλάνα από την επίθεση έδειξαν δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν μακριά από μια στάση λεωφορείου σε πολυσύχναστο σημείο. Κόσμος φαινόταν να πέφτει στο έδαφος μέσα στον πανικό.

Δείτε τα βίντεο από την επίθεση στην Ιερουσαλήμ:

This is the evil Israel faces.

Two terrorists opened fire on a bus in Jerusalem — targeting passengers, bystanders, anyone in reach.



5 murdered. Over a dozen wounded.



The war Israel fights is for all who stand against terror. pic.twitter.com/bjz1zdkii7 — Israel ישראל (@Israel) September 8, 2025

A tragic morning in Jerusalem: two terrorists boarded a bus on route 62 and opened fire on passengers and bystanders. Many were murdered and others severely injured.



Our hearts are with the families who are mourning their loved ones on this terrible day.



The people of Israel… pic.twitter.com/H3KskWXH5k — Sharren Haskel השכל שרן (@SharrenHaskel) September 8, 2025

At least six people were shot dead at Jerusalem's Ramot Junction on Monday, Israeli police and emergency services said.



What You Need to Know is now streaming exclusively on @DisneyPlus. Stream now: https://t.co/PdBZYFuTVi pic.twitter.com/7QNrYvSDku — ABC News (@ABC) September 8, 2025

Εξουδετερώθηκαν οι δράστες

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την Αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων. Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.