Τους έξι έφτασαν οι νεκροί από την επίθεση που σημειώθηκε στην Ιερουσαλήμ, από την οποία υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και μία έγκυος, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμα γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης. Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμα τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Ακόμα δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

⚠️ BREAKING



At the Ramot Junction entrance to Jerusalem, medics and security forces are responding to a shooting attack.



At least 15 people have been injured, six of whom are in serious condition.



Two assailants, responsible for the attack have been neutralized. pic.twitter.com/qKfEz4hvEu — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 8, 2025

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την Αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων. Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».