Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο μας χάρισε το φεγγάρι το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 2025: η ολική έκλειψη Σελήνης έβαψε τον δορυφόρο της Γης σε έντονο κόκκινο, δημιουργώντας το φαινόμενο που αποκαλούμε «ματωμένο φεγγάρι».

Γιατί, όμως, «ματώνει» το φεγγάρι; Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο -το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη- κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της περνά από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα.

Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.

Τους λόγους για τους οποίους το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα, εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις», και ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Όπως δήλωσε, το φεγγάρι ήταν κόκκινο «διότι υπάρχει η ατμόσφαιρα της Γης.

Στην έκλειψη Ηλίου μαυρίζει ο ήλιος και σκοτεινιάζει ο τόπος. Στη Σελήνη, είναι διαφορετικά, γιατί περνάει το φως από όλη την ατμόσφαιρα. Το φως βέβαια έχει όλα τα χρώματα. Τα χρώματα διασκορπίζονται μέσα στην ατμόσφαιρα και γι’ αυτό βλέπουμε διασκορπίζεται πιο πολύ το μπλε χρώμα, γι’ αυτό και φαίνεται μπλε ο ουρανός. Όμως όταν περάσει όλη την ατμόσφαιρα έχει φύγει όλο το μπλε και μας μένει το κόκκινο, όπως φαίνεται και στη δύση, δηλαδή ο ήλιος κόκκινος.

Έτσι ακριβώς το φεγγάρι παίρνει αυτό το κόκκινο χρώμα λόγω της ατμόσφαιρας της Γης. Ήταν ένα ωραίο φαινόμενο νομίζω. Όλοι το είδαν εχθές όσοι κοιτάξαμε ψηλά. Όσοι το είχαν διαβάσει, φαινόταν και από την Αθήνα ακόμα. Φαινόταν και στις φωτογραφίες».