Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Ελλάδας, σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 χαρίζει η πρώτη φθινοπωρινή πανσέληνος καθώς είναι άκρως θεαματική αφού συνδυάζεται με μια έκλειψη του φυσικού μας δορυφόρου.

Σήμερα Κυριακή η Γη θα περάσει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη και η σκιά του πλανήτη μας θα πέσει πάνω στο φεγγάρι η φωτεινότητα του οποίου θα αρχίσει να μειώνεται και θα αρχίσει να παίρνει μια… χάλκινη (ερυθρή-πορτοκαλί) απόχρωση η οποία οδήγησε και στον χαρακτηρισμό της Σελήνης ως «ματωμένης». Σταδιακά καθώς το φαινόμενο θα εξελίσσεται η Σελήνη θα αποκτά και πάλι τη συνήθη φωτεινότητα της.

Το φαινόμενο είναι ορατό σε ολόκληρη τη χώρα, με τη φάση της ολικότητας να διαρκεί περίπου 82 λεπτά.

Το οπτικό αυτό φαινόμενο είναι που της δίνει και την ονομασία «Ματωμένο Φεγγάρι».

Δείτε εικόνες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο όπου μαζεύτηκε αρκετός κόσμος

Εικόνες από τον Αργολικό κόλπο

Εικόνες με drone από την Ακρόπολη

Εικόνες από τον Ωρωπό