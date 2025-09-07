Viral έγινε μια αρκούδα στην Τουρκία, καθώς νοσηλεύτηκε με έντονο στομαχόπονο, ο οποίος τελικά οφειλόταν στην υπερβολική κατανάλωση φρούτων.

Ο αρκούδος Οκάν, βάρους 91 κιλών, μένει σε πάρκο στη γειτονική χώρα και σύμφωνα με τη milliyet.com.tr το περιστατικό έγινε αυτή την εβδομάδα.

Η αρκούδα μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, μεταξύ αυτών και σε αξονική τομογραφία. Τα αποτελέσματα βγήκαν καθαρά, χωρίς να εντοπιστούν μάζες, ενώ και οι αιματολογικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές.

«Είναι πλέον μια χαρά, πολύ ήρεμος και ευτυχισμένος. Σύντομα θα δροσίζεται στην πισίνα του πάρκου», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Φύση και Ζωή» της Κωνσταντινούπολης, Μπουράκ Μεμίσογλου.

Çok meyve yediği için ağırlık çöken ayı Okan, taburcu olmasını meyve tepsisini bitirerek kutladı. pic.twitter.com/Xnx7e3T0FZ — BPT (@bpthaber) September 3, 2025

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τους γιατρούς η ακόρεστη όρεξη της αρκούδας. Πριν τρία χρόνια πριν είχε υποβληθεί ξανά σε θεραπεία για στομαχόπονο μετά από υπερκατανάλωση φρούτων. Τότε, βαπτίστηκε, όταν ένας υπάλληλος, μην ξέροντας πώς να τον αποκαλέσει στο νοσοκομείο, του έδωσε το δικό του όνομα: Οκάν.

Πλέον, έχει λάβει εξιτήριο, ενώ μόλις βγήκε έφαγε το αγαπημένο του φαγητό. Μια πιατέλα με… φρούτα.