Ηγετικό ρόλο στην επιτήρηση μιας ευρείας ζώνης ασφαλείας εντός της Ουκρανίας, θα μπορούσαν να αναλάβουν οι ΗΠΑ, αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν γνώση του σχεδίου, το οποίο συζητείται μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων των συμμάχων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η ζώνη αυτή, όπως αναφέρει το NBC, θα είναι μια εκτεταμένη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή — τα ακριβή της σύνορα δεν έχουν ακόμη καθοριστεί — εντός της σημερινής ουκρανικής επικράτειας. Η περιοχή αυτή θα χωρίζει τα εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ, λόγω των προηγμένων τεχνολογικών δυνατοτήτων τους, θα ηγηθούν της επιτήρησης της ζώνης μέσω drones, δορυφόρων και άλλων μεθόδων συλλογής πληροφοριών, αλλά θα υπάρχει συντονισμός και με άλλες χώρες που θα συμμετάσχουν.

«Κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα οποιαδήποτε εμπλοκή του ΝΑΤΟ

Η ζώνη θα μπορούσε να προστατεύεται από δυνάμεις μη-ΝΑΤΟϊκών χωρών, όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και το Μπανγκλαντές. Όπως τονίζεται, δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα εντός της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να συμφωνήσει σε οποιοδήποτε σχέδιο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ οποιαδήποτε εμπλοκή του ΝΑΤΟ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

Εγγυήσεις μέσω διμερών συμφωνιών

Οι εγγυήσεις ασφαλείας που εξετάζονται βασίζονται κυρίως:

Στην παρουσία στρατευμάτων από χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

Σε ένα μωσαϊκό διμερών συμφωνιών μεταξύ Ουκρανίας και των συμμάχων της, αποφεύγοντας την ενεργοποίηση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ (το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα).

Οποιοδήποτε σχέδιο παραμένει υπό αίρεση, μέχρι να συμφωνήσουν σε αυτό τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι, αλλά και οι ηγέτες των χωρών που θα συμμετέχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας — συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ.

Το συγκεκριμένο σχέδιο καταρτίστηκε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, η οποία αρχικά επρόκειτο να οδηγήσει σε άμεσες συνομιλίες Πούτιν-Ζελένσκι, αλλά έκτοτε δεν διαφαίνεται πρόοδος στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας Μόσχας – Κιέβου.

Παρά το πάγωμα των διαπραγματεύσεων, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συνεχίζουν την επεξεργασία του πλαισίου ασφαλείας. Την Πέμπτη, μέλη της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», υπό την ηγεσία Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, συναντήθηκαν για να συζητήσουν την επισημοποίηση του σχεδίου.

«Συζητήσαμε λεπτομερώς την ετοιμότητα κάθε χώρας να συμβάλει στην ασφάλεια στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο. Συντονίσαμε θέσεις και εξετάσαμε τα επιμέρους στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Today’s Coalition of the Willing meeting was attended by leaders in person and online. Over 30 countries, all united by the same goal: to end this war with a reliable peace and long-term security.



We discussed in detail each country’s readiness to make a contribution to ensuring… pic.twitter.com/1LiqpIatqq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2025

Ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ποιες ενέργειες της Ρωσίας θα θεωρούνται παραβίαση και θα οδηγούν σε απάντηση — και τι μορφή θα έχει αυτή η απάντηση. Οι κανόνες εμπλοκής δεν έχουν ακόμα καθοριστεί και πιθανότατα θα προκαλέσουν διαφωνίες εάν και όταν η ζώνη τεθεί σε ισχύ.

Παράλληλα με τη ζώνη ασφαλείας, είναι κρίσιμη η διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης της Ουκρανίας. Η Τουρκία θα αναλάβει την επιτήρηση και επιβολή της ελευθερίας στη ναυσιπλοΐα στον Εύξεινο Πόντο, διασφαλίζοντας τη ροή αγαθών μέσω των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων.

Η Τουρκία είχε παίξει παρόμοιο ρόλο στις αρχές του πολέμου, διασφαλίζοντας τη ναυτιλιακή δίοδο για τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών.

Πιθανή συμφωνία 100 δισ. δολαρίων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και ο ρόλος του Τραμπ

Στο Πεντάγωνο, των συνομιλιών ηγείται ο αντιπτέραρχος Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν:

Αποτροπή

Εκπαίδευση

Αμυντική βιομηχανική συνεργασία

Στο τελευταίο πεδίο, οι ΗΠΑ συζητούν μια συμφωνία ύψους 100 δισ. δολαρίων με την Ουκρανία, βάσει της οποίας το Κίεβο θα αγοράζει αμερικανικά όπλα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν πνευματικά δικαιώματα για τα προηγμένα οπλικά συστήματα που αναπτύσσει η Ουκρανία.

Την εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Κέιν ενημέρωσε τον Τραμπ για τέσσερις επιλογές εγγυήσεων ασφαλείας, προτείνοντάς του την πιο επιθετική προσέγγιση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο NBC News: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις. Από σεβασμό στις εν εξελίξει διπλωματικές συνομιλίες, ο Λευκός Οίκος δεν θα προκαταλάβει τις αποφάσεις του σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα».

«Όποιος ισχυρίζεται ανώνυμα ότι γνωρίζει τι θα στηρίξει ή δεν θα στηρίξει, δεν ξέρει τι λέει» πρόσθεσε.

Οι πηγές που μίλησαν στο NBC News δεν επιβεβαίωσαν ούτε διέψευσαν εάν ο Τραμπ έχει εγκρίνει ή απορρίψει κάποια από τις επιλογές.