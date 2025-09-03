Μια τρομακτική στιγμή καταγράφηκε όταν μια ολοκαίνουργια πολυτελής θαλαμηγός, αξίας 800.000 ευρώ, ανατράπηκε και βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή της, αναγκάζοντας τον ιδιοκτήτη της να κολυμπήσει προς την ακτή.

Σύμφωνα με την Daily Mail το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 200 μέτρα ανοιχτά της ακτής, στην περιοχή Ερέγλι της Ζονγκουλντάκ στη βόρεια Τουρκία, την Τρίτη.

Βίντεο δείχνει τη θαλαμηγό να γέρνει στο πλάι και να βυθίζεται στη θάλασσα, ενώ οι επιβαίνοντες πηδούν έντρομοι στο νερό. Ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης, φαίνεται να στέκεται στο σκάφος τη στιγμή που αυτό βυθίζεται, πριν βουτήξει στη θάλασσα και αρχίσει να κολυμπά βιαστικά προς την ακτή.

Ο καπετάνιος και δύο μέλη του πληρώματος φέρονται επίσης να πηδούν στη θάλασσα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το σκάφος Dolce Vento και οι έρευνες

Η θαλαμηγός, με το όνομα Dolce Vento, είχε μήκος μεταξύ 24 και 30 μέτρων και ολοκληρώθηκε στο ναυπηγείο Med Yilmaz σε περίπου πέντε μήνες, πριν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της από την Κωνσταντινούπολη.

Στο σημείο έσπευσαν ομάδες του Λιμενικού, οι οποίες δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας. Ομάδες διάσωσης με τεχνικό εξοπλισμό στάλθηκαν για την επιχείρηση ανέλκυσης.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ναυπηγείου, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα, ενώ τα αίτια της βύθισης θα καθοριστούν μετά από τεχνικούς ελέγχους. Ειδικοί σημειώνουν ότι προβλήματα ευστάθειας, όπως σφάλματα στους υπολογισμούς του μετακεντρικού ύψους, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανατροπή ή βύθιση σκαφών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.