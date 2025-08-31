Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ το βράδυ του Σαββάτου όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Πριν από το ατύχημα ο δήμαρχος Τζουλιάνι ακινητοποιήθηκε από μια γυναίκα που ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Προσέφερε βοήθεια και επικοινώνησε με το 911 (αμερικανικό 100), παραμένοντας στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν για να διασφαλίσουν την ασφάλειά της», δήλωσε ο Ραγκούσα, επικεφαλής ασφαλείας του Τζουλιάνι.

@RudyGiuliani was in a car accident in NH on Aug 30 after assisting a domestic violence victim. He sustained injuries but is in good spirits and recovering tremendously. Thank you for the prayers & support. 🙏 official statement below. pic.twitter.com/ohYJCcXpjR — Michael Ragusa (@themikeragu) August 31, 2025

«Το ατύχημα συνέβη αφότου ξαναμπήκε στο όχημά του, το οποίο στη συνέχεια χτυπήθηκε από πίσω με μεγάλη ταχύτητα».

Ο Ραγκούσα δήλωσε ότι ο Τζουλιάνι, ο οποίος ήταν δήμαρχος από το 1994 έως το 2001, αναρρώνει και είναι σε καλή διάθεση.

This was not a targeted attack. We ask everyone to respect Mayor Giuliani’s privacy and recovery, and refrain from spreading unfounded conspiracy theories. — Michael Ragusa (@themikeragu) August 31, 2025

«Ο δήμαρχος είναι σε πολύ καλή διάθεση. Είναι ένα θηρίο. Επέζησε της 11ης Σεπτεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «ο δήμαρχος της Αμερικής» αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο της περιοχής του Μάντσεστερ για άλλες δύο ή τρεις ημέρες και στη συνέχεια να φορέσει νάρθηκα για τον σπασμένο σπόνδυλο.

Η συνεργάτιδα του Τζουλιάνι, Μαρία Ράιαν, η οποία είναι επίσης νοσοκόμα, επιβλέπει τη φροντίδα του. «Υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις και σταθεροποιούνται τα τραύματά του», δήλωσε., συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών ειδικά στο αριστερό του χέρι και στο κάτω μέρος του ποδιού, αφού το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του χτυπήθηκε από πίσω, δήλωσε την Κυριακή στη New York Post ο Μάικλ Ραγκούσα.