Τις συνομιλίες της με εμπορικούς εταίρους συνεχίζει η κυβέρνηση Τραμπ παρά την απόφαση αμερικανικού εφετείου, βάσει της οποίας οι περισσότεροι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ είναι παράνομοι, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκρίρ.

«Οι εμπορικοί εταίροι μας συνεχίζουν να εργάζονται πολύ στενά μαζί μας στις διαπραγματεύσεις», είπε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Fox News, “Fox & Friends”. «Οι άνθρωποι προχωρούν με τις συμφωνίες τους, ανεξαρτήτως του τι αυτό το δικαστήριο μπορεί να πει στο μεταξύ».

Ο Γκρίρ δεν ανέφερε με ποιες χώρες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ, ωστόσο είπε πως ο ίδιος μίλησε με έναν υπουργό Εμπορίου χθες το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ