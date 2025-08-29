Τη σορό του ομήρου Ιλάν Βάις ανέκτησε από τη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα ανακτήθηκαν αντικείμενα που ανήκουν σε άλλο άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν μπορεί να αποκαλυφθεί προς το παρόν, πρόσθετε η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε ότι «ανέκτησε τη σορό του Ιλάν Βάις και τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας».

The body of hostage Ilan Weiss, of blessed memory, from Kibbutz Be’eri, was recovered from the Gaza Strip. Ilan was murdered and his body taken to Gaza on October 7th. May his family have some closure and peace now that his remains have been returned home. pic.twitter.com/8sucPtjWZn — Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 29, 2025

Σύμφωνα με τον στρατό, στην επιχείρηση πήραν μέρος οι δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε χάρη στις πληροφορίες που παρείχε η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού και το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων.

Ο Ιλάν Βάις σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπέερι και μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης μετέφεραν το πτώμα του στη Γάζα. Ο Βάις ήταν τότε 56 ετών.

Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη τους Νόγκα είχαν επίσης απαχθεί από τη Χαμάς, όμως αφέθηκαν ελεύθερες κατά την πρώτη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων του άλλου ομήρου συνεχίζεται.

Ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε πως μονάδες του επιχειρούν στην περιφέρεια της πόλης της Γάζας για να «καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές» και εγκαταστάσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Την Τετάρτη 27/8 ο στρατός του Ισραήλ αποφάσισε να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας, αψηφώντας τη διεθνή πίεση για να βάλει τέλος στην επίθεση, ενώ αντέκρουσε ξανά την κήρυξη λιμού από τον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο περί έκθεσης «εντελώς κατασκευασμένης» από πλευράς του.

Ο στρατός συμπλήρωσε πως θα είναι «αναπόφευκτη» την απομάκρυνση του πληθυσμού από το αστικό κέντρο, που παρουσιάζεται ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν φύγει ήδη.

Πηγή: ΑΠΕ