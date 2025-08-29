Η μητέρα του δράστη της μαζικής επίθεσης στη Μινεάπολη, Ρόμπιν Γουέστμαν, δεν συνεργάζεται με την αστυνομία στην έρευνα και έχει προσλάβει δικηγόρο μετά τη φονική επίθεση που σκότωσε δύο μικρά παιδιά και τραυμάτισε άλλα 18.

Η Μέρι Γκρέις Γουέστμαν, η οποία εργαζόταν στο καθολικό σχολείο, το οποίο έγινε στόχος του 23χρονου δράστη την Τετάρτη το πρωί, δεν έχει επικοινωνήσει με την αστυνομία ούτε έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειές της να επικοινωνήσει μαζί της, ανακοίνωσε η αστυνομία της Μινεάπολης σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

«Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τη μητέρα του δράστη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αποκάλυψε ότι η αστυνομία εκτέλεσε τέσσερα εντάλματα έρευνας την Τετάρτη και ανακάλυψε εκατοντάδες αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συσκευών.

Η Μέρι Γκρέις προσέλαβε αργότερα τον δικηγόρο Ράιαν Γκάρι, όπως μετέδωσε το Fox News την Πέμπτη το βράδυ. «Είναι εντελώς συγκλονισμένη από την κατάσταση και δεν φέρει καμία ευθύνη, αλλά αναζητά δικηγόρο για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κλήσεις», δήλωσε ο ίδιος στο μέσο ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως η μητέρα ήταν εκείνη που υπέγραψε την αλλαγή του νομικού ονόματος του Ρόμπιν το 2020 — από Ρόμπερτ — σε μια εμφανή υποστήριξη της αλλαγής της ταυτότητας φύλου του.

Σε ένα μανιφέστο, η ηχογράφηση του οποίου δημοσιεύτηκε στο YouTube, ο Ρόμπιν ανέφερε: «Κρατάω [τα μακριά μαλλιά] μόνο και μόνο επειδή είναι το τελευταίο μου απομεινάρι ως τρανς. Είμαι κουρασμένος από το να είμαι τρανς, μακάρι να μην είχα κάνει πλύση εγκεφάλου στον εαυτό μου», έγραψε, σύμφωνα με μια μετάφραση του εγγράφου που πραγματοποίησε η New York Post.

«Δεν μπορώ να κόψω τα μαλλιά μου τώρα, καθώς θα ήταν μια ντροπιαστική ήττα και θα μπορούσε να είναι μια ανησυχητική αλλαγή χαρακτήρα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταγγελία εναντίον μου. Απλά πάντα με εμποδίζουν. Πιθανότατα θα τα κόψω την ημέρα της επίθεσης», έγραψε.

«Λυπάμαι που είμαι τρανσέξουαλ. Μακάρι να ήμουν κορίτσι, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να αποκτήσω αυτό το σώμα με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Επίσης, δεν έχω τα χρήματα για να το κάνω», έγραψε ο Ρόμπιν.

Η Μέρι Γκρέις εργάστηκε ως γραμματέας στην εκκλησία όπου έγινε η επίθεση για πέντε χρόνια, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε το 2021.

Ο Ρόμπιν αποφοίτησε από το σχολείο, το οποίο απέχει λιγότερο από ένα μίλι από το μικρό σπίτι της οικογένειας σε έναν ήσυχο δρόμο με δέντρα.

Την Τετάρτη το πρωί άνοιξε πυρ μέσα από τα παράθυρα, ενώ δεκάδες παιδιά παρακολουθούσαν τη λειτουργία για την επιστροφή στο σχολείο, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας άλλα 18, μεταξύ των οποίων 15 μαθητές, μερικοί από τους οποίους παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.