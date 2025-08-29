Μάχη για τη ζωή της στην εντατική δίνει η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα που τραυματίστηκε σοβαρά στη φονική επίθεση του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν στο Καθολικό Σχολείο στη Μινεάπολη των ΗΠΑ που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 8χρονου και ενός 10χρονου και τον τραυματισμό ακόμη 17 άτομα.

Σύμφωνα με τη New York Post, το κορίτσι υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η μητέρα της Σοφίας, που εργάζεται ως νοσηλεύτρια σε παιδιατρική εντατική του Hennepin Healthcare στο κέντρο της Μινεάπολης, όπου μεταφέρθηκαν η μικρή κοπέλα και πολλά από τα θύματα της επίθεσης, πήγε στο νοσοκομείο για να βοηθήσει τους επιζώντες — χωρίς ακόμη να έχει συνειδητοποιήσει ότι η κόρη της ήταν ένα από αυτά.

Σε διαδικτυακή σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της οικογένειας, η Σοφία περιγράφεται ως «ένα λαμπερό, ευγενικό κορίτσι γεμάτο ζωή». Η καμπάνια έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 400.000 δολάρια.

Ο μικρότερος αδερφός της Σοφίας βρισκόταν, σύμφωνα με την Post, επίσης μέσα στο σχολείο όταν έγινε η επίθεση την Τετάρτη, όπου ο Γουέστμαν, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του στο σημείο της επίθεσης, άνοιξε πυρ κατά της λειτουργίας που πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό του σχολείου.

«Αν και δεν τραυματίστηκε σωματικά, το τραύμα του να βλέπεις ένα τόσο τρομακτικό γεγονός — και γνωρίζοντας ότι η αδερφή του ήταν σοβαρά τραυματισμένη — είναι κάτι που κανένα παιδί δεν πρέπει να βιώσει», αναφέρει η σελίδα του GoFundMe.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη προσδιορίσει το κίνητρο του δράστη, ωστόσο η Post αναφέρει πως ο Γουέστμαν που αυτοπροσδιοριζόταν σαν τρανς δημοσίευσε ένα μανιφέστο στο YouTube όπου αποκάλυψε ότι είχε βάλει σκόπιμα στόχο το σχολείο, ενώ φαίνεται να είχε εμμονή με άλλους «school shooters», δηλαδή αυτούς που πραγματοποιούν παρόμοιες επιθέσεις με όπλα.