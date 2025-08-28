Η 12χρονη Ελληνοαμερικανίδα, Sophia Forchas, μαθήτρια της έβδομης τάξης, είναι μεταξύ των 17 παιδιών που τραυματίστηκαν την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, ενώ αυτοί βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία.

Ήταν οπλισμένος με τρία όπλα και πυροβόλησε από έξω προς την εκκλησία, όπου τα παιδιά είχαν συγκεντρωθεί για προσευχή.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, σε επικοινωνία με τον Μητροπολίτη του Σικάγο, Ναθαναήλ, επιβεβαιώθηκε η πληροφορία της εφημερίδας The National Herald σχετικά με τη Sophia Forchas και δηλώθηκε ότι «η Sophia ήταν πολύ δραστήρια και ενεργητική στην ενορία».

Όταν ρωτήθηκε αν τα τραύματα της κοπέλας ήταν σοβαρά, ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ απάντησε: «Θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα σε λίγες μέρες». Οι γονείς της Sophia, Tom και Amy Forchas, βρίσκονται στο πλευρό της και προσεύχονται για την ανάρρωσή της. Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ πρόσθεσε στην εφημερίδα The National Herald ότι «είναι πολύ ευσεβείς και πιστοί άνθρωποι».

Σημειώνεται πως λίγες ώρες πριν από την επίθεση στην εκκλησία, ο 23χρονος δράστης είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με βίαια και ασυνάρτητα μηνύματα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να στοχεύσει συγκεκριμένα αυτή την εκκλησία. Επίσης, εξυμνούσε τους δολοφόνους και υποκίνησε το πλήθος να «σκοτώσει τον Τραμπ». Η μητέρα του είχε εργαστεί στην εκκλησία μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.

Σε ηλικία 17 ετών, υπέβαλε αίτηση στην κομητεία Ντακότα για να αλλάξει το όνομα γέννησής του από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν. Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί υπέβαλε αυτό το αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Ωστόσο, εικάζεται ότι αντιμετώπιζε επίσης θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ότι ενδεχομένως προχωρούσε προς την αλλαγή φύλου.