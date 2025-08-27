Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολις των ΗΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε καθολικό σχολείο και σε εκκλησία.

Πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 20 τραυματίες από τους πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν αναφορές για δύο νεκρούς, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Άλλες αναφορές μιλούν για 14 τραυματίες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μάλιστα, υπάρχουν αναφορές για τοποθέτηση βόμβας μέσα στην εκκλησία όπου βρίσκεται το σχολείο.

Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε, σύμφωνα με πηγές

«Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο δράστης έχει τεθεί υπό έλεγχο», ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, σύμφωνα με το Reuters. Πηγές του ABC News ανέφεραν πως ο δράστης φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

BREAKING: Shooting confirmed at Minneapolis Catholic school. pic.twitter.com/lFZTgqLdHl — Fox News (@FoxNews) August 27, 2025

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Ουόλτζ, το περιστατικό σημειώθηκε στο καθολικό σχολείο, ενώ ΜΜΕ αναφέρουν πως υπήρξαν πυροβολισμοί στην εκκλησία.

Μινεάπολις: Τη Δευτέρα είχαν ξεκινήσει τα μαθήματα στο καθολικό σχολείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», έγραψε ο Ουόλτζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μαθητές στο καθολικό σχολείο είχαν ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα.

Την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν στη λειτουργία, σύμφωνα με το Fox 9.

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι οι πολιτειακές Αρχές βρίσκονται ήδη στο σημείο, ενώ έσπευσαν επίσης πράκτορες του FBI και κλιμάκια εξουδετέρωσης εκρηκτικών.