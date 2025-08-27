Παιδιά σκοτώθηκαν στη Μινεάπολη των ΗΠΑ την Τετάρτη, όταν ένοπλος δράστης άνοιξε πυρ σε εκκλησία και καθολικό σχολείο.

Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους δύο μικρά παιδιά, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχουν τραυματιστεί 17 ακόμα άτομα, εκ των οποίων τα 14 είναι παιδιά. Μάλιστα, δύο παιδιά που έχουν τραυματιστεί είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης ήταν οπλισμένος με τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι και πυροβολούσε μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας, ενώ αργότερα, στο πίσω μέρος του κτιρίου, έδωσε τέλος στη ζωή του.

Μινεάπολη: Τη Δευτέρα είχαν ξεκινήσει τα μαθήματα στο καθολικό σχολείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο σημαδεύτηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», έγραψε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Ουόλτζ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι μαθητές στο καθολικό σχολείο είχαν ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα. Στο σχολείο φοιτούν μαθητές από την προσχολική ηλικία έως και την όγδοη τάξη (περίπου 13-14 ετών).

Την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν στη λειτουργία, σύμφωνα με το Fox 9.

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι οι πολιτειακές Αρχές βρίσκονται ήδη στο σημείο, ενώ έσπευσαν επίσης πράκτορες του FBI και κλιμάκια εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο ένοπλος, περίπου 20 ετών, ενήργησε μόνος του

Ο αρχηγός της αστυνομίας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο δράστης ήταν περίπου 20 ετών και ενήργησε μόνος του.

Σημείωσε ότι ο δράστης δεν είχε «εκτεταμένο γνωστό ποινικό παρελθόν» και πως η αστυνομία εξετάζει τα στοιχεία που άφησε πίσω του, προσπαθώντας να προσδιορίσει το κίνητρο.

«Παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους», λέει ο δήμαρχος

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, μίλησε στα μέσα ενημέρωσης.

Περιέγραψε το περιστατικό ως «φρίκη» και «ανείπωτη πράξη».

«Παιδιά έχουν πεθάνει, υπάρχουν οικογένειες που έχουν χάσει το παιδί τους, δεν μπορείς να περιγράψεις με λόγια τη βαρύτητα, την τραγωδία ή τον απόλυτο πόνο αυτής της κατάστασης», είπε.

«Αυτά τα παιδιά προσεύχονταν κυριολεκτικά, ήταν η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο».

«Ήταν σε μια εκκλησία, αυτά είναι παιδιά που θα έπρεπε να μαθαίνουν με τους φίλους τους.»

Η αστυνομία δεν βρήκε «εκρηκτικά», αλλά «καπνογόνο»

Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι βρέθηκε ένα όχημα που πιστεύεται ότι ανήκει στον δράστη, στο πάρκινγκ της εκκλησίας.

Αυτή τη στιγμή γίνεται έλεγχος του οχήματος, ενώ αναμένεται η αστυνομία να πραγματοποιήσει και άλλες έρευνες.

Σε ερώτηση για εκρηκτικά, είπε ότι δεν βρέθηκαν στο σημείο.

Ωστόσο, η αστυνομία βρήκε κάτι που περιέγραψε ως «βόμβα καπνού, όχι εκρηκτικό, αλλά σαν ένα είδος πυροτεχνήματος» που παράγει καπνό.

Δεκάδες σφαίρες έριξε ο δράστης

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας, υπάρχει ενδεχόμενο ο δράστης να μπήκε μέσα στο κτίριο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί κάλυκες στο εσωτερικό.

Προσθέτει ότι «αν όχι όλοι», οι περισσότεροι πυροβολισμοί έγιναν έξω.

Ακόμη, λέει ότι φαίνεται να πυροβόλησε «δεκάδες» φορές και ότι πιστεύουν πως ο δράστης χρησιμοποίησε και τα τρία όπλα -τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι.

O Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς – «Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί την κατάσταση»

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X.

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.